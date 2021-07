//Ya tiene fecha la firma del contrato por vacunas de Moderna o Johnson & Johnson

Tras el DNU del presidente

Además, avanzan las negociaciones con Pfizer. El martes se firmará un convenio de donación del gobierno de EE.UU a Argentina, de 2.500.000 dosis de vacunas producidas por los tres laboratorios norteamericanos.

Si todo sale normalmente, el martes se firmará el primer contrato con un laboratorio norteamericano por la provisión de vacunas: será con Johnson&Johnson o Moderna, las dos que ya dieron el ok. El acuerdo con Pfizer también se está terminando, pero no se llega al martes. "Se preservaron las necesidades de los laboratorios y a la vez sostuvimos los intereses del Estado», dijo este sábado la ministra de Salud Carla Vizzotti, sobre el DNU y los acuerdos.

Todo sale normalmente, el martes se firmará el primer contrato con un laboratorio norteamericano por la provisión de vacunas: será con Johnson&Johnson o Moderna, las dos que ya dieron el ok. El acuerdo con Pfizer también se está terminando, pero no se llega al martes. “Se preservaron las necesidades de los laboratorios y a la vez sostuvimos los intereses del Estado», dijo este sábado la ministra de Salud Carla Vizzotti, sobre el DNU y los acuerdos. En paralelo, también el martes se firmará un convenio de donación del gobierno de Estados Unidos al gobierno de la Argentina de 2.500.000 dosis de vacunas producidas por los tres laboratorios norteamericano, publicó Página12. Ese convenio no se podía firmar sin el arreglo con los laboratorios porque se requerían las garantías y seguros. Se supone que el acuerdo de donación será suscripto por un funcionario del Departamento de Estado y el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello. En paralelo, hay rumores en la capital norteamericana de que Joe Biden anunciaría nuevas donaciones.

El lunes es feriado en Estados Unidos y por esa razón se quedó en el martes para concretar las firmas. La Casa Rosada mantiene la confidencialidad sobre cuál es el laboratorio con el que se firma el primer contrato. Sin embargo, fuentes de Pfizer revelaron que para su contrato todavía faltan unos días, de manera que el martes el convenio será con Johnson&Johnson o Moderna.

En ambos casos todavía está pendiente la autorización de la Anmat. La versión es que el organismo de contralor argentino daría el visto bueno en pocos días, algo que se venía rumoreando. Fuente: El Once

