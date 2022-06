WhatsApp: alerta por estafa que permite robar una cuenta a través de una llamada

Ciberseguridad

“Hackers” descubrieron una nueva forma de engañar a los usuarios del mensajero para pedirles dinero a sus contactos. Los especialistas advirtieron que el método de estafa funciona a nivel mundial. Cómo evitarlo.

Las estafas de WhatsApp son más comunes de lo que parece. Los ciberdelincuentes suelen encontrar nuevas formas de engañar a los usuarios para que cedan el control de sus cuentas.

Ahora, los investigadores de seguridad hallaron una nueva estafa que permite sustraer cuentas de los usuarios de WhatsApp mediante una simple llamada telefónica.



El encargado de encontrar este flamante fraude digital fue Rahul Sasi, fundador y CEO de CloudSEk, que es una empresa de IA contextual que predice las amenazas cibernéticas.

Cuando las víctimas reciben una llamada del ciberdelincuente de turno, se les indica que marquen unos números de teléfono que empiezan por 67 o 405. Después de realizar la llamada, se desconectan de sus cuentas de WhatsApp y así obtienen el control total en cuestión de segundos.

«Una vez que el hacker consigue acceder a la cuenta, solicita dinero a los contactos de la víctima. De este modo, estafa a los contactos de WhatsApp de la víctima incluso antes de que ésta se dé cuenta de que perdió el control de su cuenta. Este método funciona a nivel mundial porque cada país y proveedor de servicios tiene un número de solicitud de servicio idéntico«, avisó el experto.

WhatsApp: cómo evitar caer en la nueva estafa

La «Verificación de dos pasos» en WhatsApp.

Lo más sencillo para no tener ningún problema es ignorar la llamada original o, en el caso de atenderla, no devolverla, como piden que se haga. Hay que tener en cuenta que ninguna compañía de telefonía móvil a nivel mundial pediría a un cliente que lo hiciera.

Otro recurso es tener habilitada en la cuenta la verificación de dos pasos de seguridad. De esta manera, los ciberdelincuentes no podrían acceder a la cuenta gracias a que no tendrían la información necesaria, que llegaría al usuario, para completar el segundo paso.

Al tener habilitada está función de WhatsApp aparecerá en pantalla después de registrar correctamente el número de teléfono.

Cuando esta característica está activa, el usuario genera y confirma un PIN único que se requiere para acceder a tu cuenta. Solo hay que tener en cuenta que este PIN de la verificación en dos pasos es diferente al código de registro de 6 dígitos que recibes por mensaje SMS o llamada.

WhatsApp prueba la edición de mensajes

La función de edición de mensajes se podrá realizar directamente desde el mensaje.

Por otro lado, el servicio de mensajería estaría en pleno desarrollo de una una herramienta de edición de texto. Esta opción resulta muy interesante porque ya que no hará falta borrarlos, como sucede actualmente, solo bastará con cambiar el contenido una vez enviado al contacto.

Lo que va a hacer WhatsApp es añadir un botón extra a las funciones que encontramos cuando presionamos sobre un mensaje. Por ende, el texto se editará desde el campo de texto, como si fuera un mensaje nuevo normal, y no desde la burbuja del mensaje ya enviado.

Según afirmó el sitio especializado en información sobre WhatsApp, WABetaInfo, esta nueva herramienta llegaría a Apple iOS y Android, así como a las versiones de escritorio y web de la plataforma de mensajería instantánea. Esta función fue anunciada muy poco después de que el mensajero incluyera las reacciones con emojis a los mensajes. Fuente: (Clarín – La Vanguardia).

