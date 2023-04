Werner fue décimo en El Calafate y sigue como líder de TC: así quedó el campeonato

El paso del Turismo Carretera por el nuevo autódromo de El Calafate revalidó el dominio que plasmaron los Ford en este comienzo de temporada. Es que la marca del óvalo no solo domina las estadísticas más relevantes, sino que tiene a 3 de sus principales candidatos en lo más alto de la tabla de posiciones del campeonato.

Mariano Werner continúa siendo el líder después de arribar en el 10º puesto de la carrera santacruceña. De hecho logró aumentar la diferencia en la punta: llegó con una ventaja de 9,5 sobre Juan Catalán Magni y se fue con 14,5 unidades por sobre Julián Santero, su nuevo escolta.

El mendocino sumó este domingo su 6ª victoria en la «máxima» y logró avanzar 2 casilleros en la tabla de posiciones. De este modo, el piloto del LCA Racing se convierte en uno de los firmes candidatos a pelear por la Etapa Regular, que otorgará 15 puntos bonus en el ingreso a la Copa de Oro.

Mauricio Lambiris completó el 1-2 de Ford en el trazado patagónico. El uruguayo ?que sumó su 2º podio en el torneo (fue 3º en Neuquén)- también sumó un buen colchón de puntos que le permitió saltar del 7º al 3º lugar del torneo.

Jonatan Castellano recuperó su condición de mejor representante de Dodge en el certamen. El Pinchito arribó 5º en la Final santacruceña (fue el único de Dodge en el top 10) y con los puntos sumados avanzó 2 puestos en la tabla, a 29,5 de Werner. Detrás de él, a medio punto, quedó Catalán Magni que perdió 3 puestos con respecto a la fecha pasada.

Por su parte, Marcos Landa (6º) y Manu Urcera (7º), ambos pilotos de Torino, se acomodaron dentro de la zona de clasificación a la Copa de Oro. Los 2 superaron en la tabla a Germán Todino (Dodge) que había llegado a El Calafate en la 3ª colocación.

Santiago Mangoni, que completó el último escalón del podio en El Calafate, se convirtió en el único piloto de Chevrolet dentro de la zona de clasificación al minitorneo. El piloto del JP Carrera se ubica 12º en el certamen. Nicolás Trosset (Ford) llegó 11º en la carrera y por primera vez en el año se metió en el top 10 del campeonato.

Campeonato – TC

1 Werner, M. F 140 puntos

2 Santero, J. F 125,5

3 Lambiris, M. F 116

4 Castellano, J. D 110,5

5 Catalán Magni, J. T. F 110

6 Landa, M. T 93

7 Urcera, J. M. T 92

8 Todino, G. D 89

9 Aguirre, V. D 88,5

10 Trosset, N. F 81

11 Benvenuti, J. C. T 78

12 Mangoni, S. Ch 76,5

13 Craparo, E. D 76

14 Ledesma, C. Ch 75,5

15 Pernía, L. F 74,5

16 Bonelli, N. F 70,5

17 Risatti, R. Ch 69,5

18 Mazzacane, G. Ch 66,5

19 Fritzler, O. F 63,5

20 Ciantini, D. Ch 63

21 Gini, E. T 63

22 Álvarez, S. D 62,5

23 Agrelo, M. D 61

24 Ebarlín, J. J. Ch 50,5

25 Quijada, M. D 50

26 Jakos, A. TY 49

27 Rossi, M. TY 46

28 Jalaf, M. F 43

29 Ramos, C. T 42,5

30 Vázquez, M. D 41. Fuente: Super Deportivo