//Werner avanzó en la Copa de Oro: así quedó el torneo luego de San Luis

El actual campeón de Turismo Carretera acumuló 45 puntos en su paso por el circuito puntano, que le sirvieron para avanzar del 4° al 2° puesto de la tabla, quedando a solo 1 punto de Ardusso. El paranaense apuesta a lograr el bicampeonato.

La Copa de Oro del Turismo Carretera tuvo su segundo capítulo el pasado fin de semana en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis. Facundo Ardusso aguantó la punta, pero Mariano Werner y Agustín Canapino están al acecho.

Con el séptimo puesto en la final, Ardusso se sostiene en la cima de los Playoff con 74 puntos, aunque todavía debe la victoria que lo habilite a ser campeón. Sin embargo, Werner alcanzó su tercer triunfo del año y se acomodó segundo, con 73; mientras que Canapino se recuperó tras el abandono de Rafaela y con el podio, ahora es tercero, con 72.

Juan Pablo Gianini marcha cuarto, con 56.5, Mauricio Lambiris es el quinto, con 54.5, mismo puntaje que tiene Marcelo Agrelo, quien hoy se ubica sexto. Luego aparecen Gastón Mazzacane (44.5), Juan Bautista De Benedictis (43), Jonatan Castellano (41), Leonel Pernía (32.5), Josito Di Palma (24) y Marcos Landa (9).

En torno a los pilotos que ingresarían entre los «3 de último minuto» aparecen Christian Ledesma, con 258 unidades, Emanuel Moriatis con 241 y Esteban Gini con 232.5. Cumplidas dos fechas de la Copa de Oro, el marplatense suma 53 puntos y entraría en el 7mo puesto, el hombre del Maquin Parts tiene 41,5 y estaría 9no y el de Lanús acumula 36, lo que hoy lo dejaría 10mo.

COPA DE ORO

1 Ardusso, Facundo 74 pts ( NO GANÓ)

2 Werner, Mariano 73

3 Canapino, Agustín 72

4 Gianini, Juan Pablo 56,5 (NO GANÓ)

5 Lambiris, Mauricio 54,5 (NO GANÓ)

6 Agrelo, Marcelo 54,5 (NO GANÓ)

7 Mazzacane, Gastón 44,5

8 De Benedictis, Juan B. 43 (NO GANÓ)

9 Castellano, Jonatan 41

10 Pernía, Leonel 32,5 (NO GANÓ)

11 Di Palma, Luis José 24

12 Landa, Marcos (NO GANÓ)

Para salir campeón, el piloto debe haber ganado una carrera durante el presente calendario. Fuente: Super Deportivo

