Werner alcanzó su vigésimo segundo triunfo en el TC: «Fue increíble»

El representante de Ford se llevó la victoria en la apertura del campeonato de Turismo Carretera en Viedma. El piloto del Fadel Memo Corse Racing aprovechó el abandono de Matías Rossi y se alzó con su 22ª triunfo en la máxima categoría.

El paranaense Mariano Werner, piloto de Ford, se quedó hoy con la primera final de la temporada del Turismo Carretera al imponerse en la ciudad de Viedma, en Río Negro, en el inicio de la competencia.

Werner se adueñó de la victoria seguido por Jonatan Castellano (Dodge) y Juan Tomás Catalán Magni (Ford), mientras que Matías Rossi (Toyota), quien lideraba la carrera, tuvo que abandonar a falta de tres vueltas para la finalización a raíz de problemas en el motor de su vehículo.

Detrás del podio se ubicaron Mauricio Lambiris (Ford), Germán Todino (Dodge), Marcelo Agrelo (Dodge), Esteban Gini (Torino), Christian Ledesma (Chevrolet), Santiago Álvarez (Dodge) y Elio Craparo (Dodge).

De esta manera, Werner alcanzó su vigésima segunda victoria en la categoría: «Fue increíble, la heredamos porque él estaba en un nivel superior. Yo no tenía más resto y él estaba sobrado de tracción. Fue una linda pelea con Matías, que cuando se acercó debajo del alerón me hizo cometer un exceso», expresó el ganador.

Rossi, por su parte, señaló: «Son fierros. Me voy un poco amargado, pero cuando rompo estando primero la amargura no es tanta porque quiere decir que estábamos bien. Veníamos a sumar, justamente lo que no queríamos era abandonar, más allá de que si uno gana, es mejor. Me encantan estas carreras: fue una linda pelea con Werner y (Julián) Santero -tampoco pudo terminar la carrera-«.

Castellano, beneficiado por la mala fortuna de Rossi y Santero, manifestó: «Es buenísimo este podio luego de lo que fue el año pasado. Me gustó cómo iba mi auto, más allá de que los dos de adelante iban muy rápido. Esto nos da esperanzas para lo que se viene. Estamos por el buen camino».

El Turismo Carretera continuará con su actividad el fin de semana del 5 de marzo, cuando se llevará a cabo la segunda fecha en el Parque Provincia de Neuquén. Fuente: Super Deportivo

