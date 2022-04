Wanda Nara: un mensaje para Icardi, sensuales fotos y pícara reacción de Zaira

La rubia abrió su corazón y tuvo llamativas declaraciones para su pareja, luego de la crisis de infidelidad. Por otra parte, posó úper sexy, con un gesto desafiante y mirando a la cámara, lo que generó la reacción de su hermana.

Luego de pasar unos momentos de turbulencia en la pareja tras el supuesto mensaje que le habría mandado la China Suárez a Mauro Icardi a través de un amigo, las cosas entre Wanda Nara y su esposo parecen estar afianzándose.

Así lo dejó ver Wanda en un posteo en Instagram, en el que habló a corazón abierto sobre su rol como esposa y compañera de Mauro.

«Quiero que la vida solo te devuelva un poquito del amor, el cuidado y de todo lo que me das. Quizás no soy la mejor mujer del mundo, pero de lo que podés estar seguro es que soy quien muere de felicidad por dentro en cada logro tuyo o se muere por dentro de tristeza cuando las cosas no van bien», inició.

«Son etapas, son rachas, es la vida. Pero en las malas me quedé, las buenas las disfrutamos y ojalá la vida nos siga regalando todo tipo de momentos momentos que nos hagan crecer juntos. Te amo», escribió.

Fotos sensuales y Zaira hizo un pícaro comentario

Por otra parte, Wanda posó úper sexy, con un gesto desafiante y mirando directamente a la cámara; con un make up súper glam y una actitud mega segura.

Al ver las jugadas imágenes de su hermana, Zaira reaccionó sorprendida y le sumó a su comentario un montón de emojis de «fueguitos».

«¿Quiiiiiiiiiiiiiii?», expresó sumándole a su reacción varias llamitas. Fuente: El Once

