Wanda Nara se pasó con los retoques: afirman que quedó como la China Suárez

Wanda Nara se retrató durante un recreo de las grabaciones de MasterChef y, según sus seguidores, se pasó de la raya con el photoshop. Los mismos advirtieron que le quedó el rostro diferente, pero muy parecido al de su “enemiga”, la China Suárez. Varios usuarios la encararon y hasta le pusieron un cruel apodo: “La Wanda Suárez”.

No es la primera vez que la conductora muestra una imagen distorsionada de su persona, y Lizy Tagliani se lo remarcó cuando eran compañeras en ¿Quién es la máscara?, meses atrás. “Yo por lo menos soy la misma que en las fotos”, la chicaneó.

Wanda Nara fue consultada muchas veces por esta obsesión, pero la respuesta no dejó satisfechos a sus admiradores. “En Instagram muestro mi mejor imagen porque es mi fuente de trabajo. Me la paso comiendo polenta, arroz y fideos, pero esas fotos no son muy instagrameables. Les puedo asegurar que amo cada centímetro de mi cuerpo. Tengo celulitis, acné y en verano raíces porque descanso de la tintura. Soy real, pero elijo mi mejor perfil para subir a mis redes”, disparó. Fuente: TN Show