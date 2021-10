//Wanda Nara rompió el silencio y explicó la reconciliación tras el escándalo

Tras el escándalo con la China

En su cuenta de Instagram, Wanda Nara relató el calvario que vivió la semana pasada con Mauro Icardi, tras los mensajes que se enviaron con La China Suárez. «Quedé muy herida. cada día le pedí el divorcio a Mauro», afirmó.

Wanda Nara decidió romper el silencio en su cuenta de Instagram y contó cómo vivió la semana pasada con el escándalo con Mauro Icardi y La China Suárez.

En su posteo donde se la ve a los besos con Mauro Icardi, Wanda Nara puso: «Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quede muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos».

Y continuó: «Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el Acuerdo. Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: “Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mi”.

Luego llegó el remate de la cara donde Wanda Nara confirma que se reconciliaron con Mauro Icardi y que dieron marcha atrás al acuerdo firmado: «Y ahí me dí cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con el. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te Amo Mauro Icardi». Fuente: El Once

