Wanda Nara posó semidesnuda y L-Gante la invitó a pasar la noche juntos

Wanda Nara conquistó a L-Gante con una foto comiendo lechuga, semidesnuda. La mediática compartió varias fotos desde la habitación del hotel donde se hospeda en Roma y el músico no dudó ni un segundo en reaccionar.

Wanda Nara publicó dos fotos de alto voltaje y L-Gante, con quien se la vincula sentimentalmente, no pudo disimular la atracción que siente por ella. El músico quedó impactado al verla semidesnuda, con un plato de lechuga en la mano, y la invitó a pasar una velada. “Buenas noches para vos”, le dijo la mediática, y él le retrucó: “Si es con vos, mejor”.

La empresaria se encuentra en Roma junto a sus dos hijas, ya que este sábado participará de un programa de TV en el que deberá bailar, como en los viejos tiempos. Una vez que cumplido ese compromiso, volará a Londres para buscar a los tres nenes que tuvo con Maxi López, y luego todos se dirigirán a Estambul. Horas después del aterrizaje, rearmará sus valijas para embarcar hacia Buenos Aires, donde el artista de cumbia 420 la espera para seguir divirtiéndose, como lo hicieron durante un mes.

Aunque sigan envueltos en rumores de romance, ellos prefieren no ponerle título al vínculo que tienen. Sin embargo, Wanda aclaró que nunca hubo sexo entre ellos, ya que no se considera “tan liberal”. La versión es bastante diferente a la que Elián Valenzuela mostró en su Instagram, donde subió varias postales desde la cama donde ella dormía con Mauro Icardi cada vez que venían a la Argentina.

L-Gante contó qué es lo que más le atrae de Wanda Nara



En una entrevista con LAM, el joven expuso que la relación con Wanda nació a través de las redes sociales, ya que ella lo arrobó para felicitarlo por “Bar”, el hit que lanzó con Tini Stoessel. “Después creo que yo le escribí, no me acuerdo. Después nos encontramos por acá varios días seguidos. No pasó nada con ella. Eh… no. Todo muy tranquilo. Yo me resguardo palabras porque no quiero que salga nada de mí, ni meter la pata, y caer en una de tus trampas”, le dijo a Ángel De Brito.

El músico de cumbia 420 -que hace bastante se encuentra separado de Tamara Báez- aclaró que no están haciendo marketing: “Eso es algo que nunca hice en mi vida. No se puede hablar mucho de una persona por un mes que la conocí, aunque pasamos varios momentos. Dejame hacer historia y te cuento más adelante qué pasa. El tiempo te lleva a las personas que te hacen bien”. También aprovechó para decir qué es lo que lo conquista de Wanda, con quien se reencontrará la semana que viene. “Me enamoro del corazón y del alma. Es buena gente, buena persona. Me sorprendió su sencillez. Lo noté en la naturalidad de cómo nos llevamos, aunque la gente nos haga muy diferentes en las redes sociales”, sostuvo. Fuente: TN

