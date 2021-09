//“Voy a ordenar el Gabinete y terminar con esta discusión”, afirmó Fernández

Se esperan anuncios

Las próximas horas serán claves para los cambios en el equipo ministerial. «Lo tengo bastante avanzado», le dijo el mandatario. Los nombres que suenan para integrar el Gabinete.

El presidente Alberto Fernández aseguró que tiene «bastante avanzado» la renovación del Gabinete luego de la derrota en las PASO del 12 de septiembre, las renuncias presentadas por varios de los ministros nacionales y la publicación de la carta de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Así, empezará en las próximas horas a delinear los primeros cambios ministeriales después del traspié electoral del Frente de Todos en las primarias.

El nuevo gabinete lo decidirá Alberto Fernández, pero tendrá el respaldo de la vicepresidenta. Sergio Massa cumple por estas horas el rol de mediador, señala el portal El Destape.

El problema del gasto es la restricción externa como lo revela el informe de Emanuel Agis de hoy”, afirmó el mandatario sobre el trabajo que desgranó el ex viceministro de Economía.

Uno de los principales ejes de la carta de Cristina Kirchner fue la política económica tomada durante de la Casa Rosada desde que se inició la pandemia del coronavirus. «Señalé que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad y que, indudablemente, esto iba a tener consecuencias electorales. No lo dije una vez. Me cansé de decirlo», indicó la vicepresidenta.

Las próximas horas serán claves en la definición del nuevo Gabinete. Todas las fuentes señalan que finalmente el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ocupará un lugar importante en el nuevo equipo ministerial pero que entrará luego de las elecciones de noviembre.

Otros de los candidatos cuyos nombres circulan dentro del actual gabinete -aunque el presidente aún no dio ningún detalle puertas adentro y afuera de la Casa Rosada- para integrar el nuevo equipo de Alberto Fernández son el actual embajador en Brasil, Daniel Scioli y el ex titular de la cámara baja, Julián Domínguez. Fuente: El Once

