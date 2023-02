«Vos también te merecés todo», respondió Messi a los elogios de Nadal

El capitán del seleccionado argentino le devolvió los elogios al gran tenista español, tras la nominación de ambos a los Premios Laureus por mejor deportista de 2022. «Me deja sin palabras», expresó Leo.

El pasado lunes se conocieron los nominados a ganar el premio Laureus al mejor deportista masculino del año 2022, con Lionel Messi como uno de los aspirantes a quedarse con el galardón. Otro de los nominados es el tenista Rafael Nadal, quien, al conocer su candidatura, publicó un mensaje en las redes sociales donde se sinceró y aseguró que merece ganarlo la Pulga.

El astro argentino, elegido el mejor jugador del Mundial de Qatar 2022, donde fue campeón con la Selección Argentina, no tardó en responderle al español, le devolvió los elogios pero también tiró flores al resto de los nominados. «Que un deportista tan grande como vos me ponga eso me deja sin palabras. Muchas gracias @rafaelnadal, vos también lo merecés todo por la manera que competís cada vez que salís a la cancha. Sos un ganador, igual tenemos mucha competencia ahí, eh. Lo merecen todos el @laureyssport este año la verdad», escribió Leo en su cuenta de Instagram.

Los demás nominados a mejor deportista de 2022

Además de Messi y Nadal, un video oficial confirmó quiénes son los aspirantes al galardón: Kylian Mbappé (Selección de Francia), Max Verstappen (campeón de Fórmula 1), Mondo Duplantis (campeón mundial de salto con garrocha, Suecia) y Stephen Curry (campeón de la NBA con Golden State Warriors). Fuente: Super Deportivo

