Voluntades solidarias cumplieron el sueño de la fiesta de 15 a dos adolescentes

Concepción del Uruguay

Vecinos, entidades, comercios y profesionales, unieron sus manos solidarias para que Abril y Trini, pudieran festejar sus 15 años. La campaña fue iniciada por una agrupación y anunciaron que habrá nuevos festejos durante este año.

La agrupación «Empoderamiento Popular» de Concepción del Uruguay, organizó junto a varios comercios, servicios y profesionales uruguayenses la fiesta de 15 a dos chicas. Pretenden repetir la edición en agosto y septiembre.

La agrupación «Empoderamiento Popular» realizó una campaña solidaria denominada Cumpliendo Sueños donde logró que dos adolescentes puedan cumplir el sueño de realizar su fiesta de 15 años.

Las chicas debían contar sus historias a la agrupación y en esta oportunidad los organizadores recibieron más de 50 casos, entre las que seleccionaron a Abril y Trini.

Asimismo, anunciaron que el programa se volverá a realizar en agosto y septiembre para seguir cumpliendo los sueños de las chicas que deseen sus fiestas, quienes deberán inscribirse para conocerlas, indicó LaPirámide.

Desde la asociación civil Empoderamiento Popular, agradecen a todos aquellos que hicieron posible la fiesta:

Estética: Bella Manía

Cosmetología: Magno

Cosmetología: Miriam Mary Kay

Fotos y vídeos: Marcos Martínez

Peluquería: Silvina Valdivia

Uñas: Mónica Nails

Peluquería y Make up: Rocio Leonetti

Peluquería y Make up: Ivana Benitez

Dj y Sonido: Daniel Amarillo

Peluquería y Uñas: Gaby Suarez

Barbería: New Empire

Barbería: Los Santos

Make up: Karen Lobos

Peluquería y Uñas: Irina Wetzel

Zumba: Florencia Cavallo

Make up: Rocío Monzón

Merchandising: Monocromografica

Catering: Lo de Diego

Salón: Mc Sueños

Decoración: 3pKids

Artista: Bebe Olivera

Glitter Bar: Glamour Eventos

Peluquería: Andrea Liporace

Peluquería: Karina Unisex

Carioca: Carrito Lo de Juancho

Odontología: Caito Bernal

Torta: Suspiro Pastelería

Sastrería: Baron&Baroncitos

Exteriores: Náutica Viejo Puerto

Animación: Cristian Charco

Organización: Empoderamiento Popular

Programa «Cumpliendo Sueños»

Facebook: Empoderamiento Popular

Correo electrónico: empoderamiento23@gmail.com

Instagram: @empoderamiento_popular Fuente. El Once

