Vladimir Putin reconoció la independencia de los separatistas de Ucrania y aumentan las posibilidades de una guerra en Europa

El mandatario ruso dejó en claro que si continúan las agresiones entre el ejército ucraniano y los separatistas apoyados por Moscú desde 2014, Rusia culpará de ello a Kiev y el este europeo quedaría a un paso de un conflicto armado a gran escala

El presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció la independencia de las regiones separatistas en el este de Ucrania, una medida que aumentará severamente las tensiones con Occidente en medio de temores de que su país pueda invadir Ucrania en cualquier momento y usar las escaramuzas como pretexto para un ataque.

“Considero necesario tomar esta decisión, que había madurado desde hace mucho tiempo: reconocer inmediatamente la independencia de la República Popular de Donetsk y de la República Popular de Lugansk”, dijo en un discurso televisado, al tiempo que pidió al Parlamento ruso “que apruebe esta decisión y ratifique después los acuerdos de amistad y ayuda mutua con las dos repúblicas”.

El anuncio de Putin se produce después de una reunión del Consejo de Seguridad presidencial y allana el camino para que Rusia envíe abiertamente tropas y armas al largo conflicto que enfrenta a las fuerzas ucranianas contra los rebeldes respaldados por Moscú. Un acuerdo de paz de 2015 puso fin a los enfrentamientos a gran escala, pero la violencia ha disminuido y se ha disparado en las últimas semanas en medio de la crisis más amplia.

En este sentido, Putin censuró que las autoridades ucranianas “no reconocen otra salida en Donetsk que no sea la militar” y exigió al Gobierno de Ucrania “cesar las agresiones” en la región. “En caso contrario, toda la responsabilidad recaerá sobre las autoridades de Kiev”, dijo el mandatario.

“Quiero decir claramente, con franqueza: después de que las propuestas quedaron sin respuesta, cuando la amenaza aumenta, Rusia tiene todo el derecho de tomar medidas para garantizar su propia seguridad. Eso es exactamente lo que haremos”, dijo Putin. Luego del discurso Putin firmó una serie de acuerdos con los líderes separatistas en el Kremlin

El presidente ruso pidió a Ucrania el cese inmediato de las “operaciones militares” contra los separatistas prorrusos.

“Exigimos el fin inmediato de las operaciones militares”, dijo Putin. “De lo contrario, toda la responsabilidad por la posible continuación del derramamiento de sangre recaerá plenamente en la conciencia del régimen en el poder en Ucrania”, agregó.

Putin sostuvo en su discurso que la situación en el Donbás, donde se enfrentan los separatistas prorrusos desde 2014 con el Ejército ucraniano en un conflicto que se ha cobrado la vida de unas 14.000 personas, es “crítica, grave”.

“La situación en el Donbás ha vuelto a adquirir un carácter crítico y grave”, dijo el jefe de Estado ruso.

“Hago hincapié una vez más en que Ucrania para nosotros no es solo un país vecino. Es una parte integral de nuestra propia historia, cultura, espacio espiritual. Estos son nuestros camaradas, parientes, entre los cuales no solo se encuentran colegas, amigos, excompañeros, sino también parientes, personas conectadas con nosotros por lazos de sangre, familiares”, continuó Putin. Miliciano prorruso en la región de Donetsk. AFP 163

Emmanuel Macron y Olaf Scholz se manifestaron “decepcionados” ante el reconocimiento ruso de regiones separatistas en Ucrania, mientras que la Unión Europea tomará medidas para imponer sanciones, dijo el lunes el jefe de política exterior del bloque, Josep Borrell.

El reconocimiento por parte de Rusia de la independencia de las regiones separatistas de Ucrania supone una “ruptura unilateral” de los acuerdos de Minsk de 2015, dijo el lunes el jefe de gobierno alemán, Olaf Scholz, tras una llamada telefónica con Vladímir Putin.

Ante la gravedad de la situación, el mandatario alemán mantenía también conversaciones de urgencia con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski y con “los socios más cercanos de Alemania”, indicó el portavoz del Gobierno, Steffen Hebestreit.

“Hacemos un llamado al presidente Putin para que respete el derecho internacional y los acuerdos de Minsk y esperamos que no reconozca la independencia de las provincias de Lugansk y Donetsk”, dijo Borrell por su lado después de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la UE en Bruselas.

“Estamos listos para reaccionar con un frente fuerte y unido en caso de que decida hacerlo”. Y agregó: “Si hay un reconocimiento pondré las sanciones sobre la mesa y los ministros decidirán”.

Para Borrell, la decisión de Putin es “una grave violación a la ley internacional, la integridad territorial de Ucrania y los acuerdos de Minsk”. Foto ilustrativa del jueves de un militar ucraniano en la región de Donetsk. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

La UE ha advertido que impondrá sanciones sin precedentes a Moscú si invade Ucrania después de que desplegara unos 150.000 soldados en la frontera.

Por su parte, el Primer ministro británico Boris Johnson denunció el reconocimiento de la independencia de las regiones separatistas de Ucrania por parte de Rusia como “una violación flagrante de la soberanía” del país y el “repudio” de los acuerdos de paz de Minsk.

“Es claramente contrario al derecho internacional. Es una violación flagrante de la soberanía y de la integridad de Ucrania, es el repudio de los acuerdos de Minsk”, declaró Johnson en una conferencia de prensa, y consideró que es un “mal presagio” para la situación en Ucrania.

Johnson ve “indicios de que las cosas evolucionan en la mala dirección en Ucrania” y precisó que se entrevistará en la noche con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

En las medidas de seguridad que exige a EEUU y a la OTAN, para Rusia es imprescindible que la Alianza Atlántica se comprometa a no incorporar a Ucrania.

En este sentido; Putin aseguró que su homólogo estadounidense, Joe Biden, le aseguró que Ucrania no se convertirá en miembro de la OTAN mañana y que es posible una “moratoria” a esta aspiración del país vecino.

“El colega estadounidense aseguró que Ucrania no va a ser aceptada (en la OTAN) mañana; es más, algún tipo de moratoria es posible”, señaló.

De acuerdo con Putin, “ellos (los aliados) creen que Ucrania no está preparada ahora mismo. Por ello creemos que esto (la no incorporación de Ucrania en la OTAN) no es una concesión a nosotros”, sino el propio plan de la Alianza, “una moratoria para los aliados mismos”. Fuente: Infobae

