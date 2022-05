Viruela del mono: qué grupos que tienen mayor riesgo a infectarse

En Argentina ya hay dos casos confirmados con viruela del mono. Se sabe que hay ciertos grupos de la población están en mayor riesgo de infectarse o de desarrollar una enfermedad grave. Cuáles son y cómo prevenir.

Más de 300 casos de viruela del mono se han confirmado desde el comienzo del brote en países donde la enfermedad no es endémica, según la plataforma científica Our World in Data. Ciertos grupos de la población están en mayor riesgo de infectarse o de desarrollar una enfermedad grave. Esto es lo que debes saber.

Cabe recordar que el Ministerio de Salud de la Nación Argentina confirmó el segundo caso de viruela del mono en el país. Se trata de un residente en España que se encuentra de visita en la Provincia de Buenos Aires y que no tiene ningún nexo con el primer caso.

¿Quiénes tienen más riesgo de infectarse?

Hay tres grupos poblaciones con mayor riesgo de infectarse de viruela del mono, dice a CNN en Español el Dr. Richard Kennedy, profesor de Medicina y codirector del Grupo de investigación en vacunas de la Clínica Mayo.

El primero lo conforman aquellas personas que viajan a áreas donde la enfermedad es endémica. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los países donde la viruela del mono es endémica son Benín, Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Gabón, Ghana (donde se ha identificado solo en animales), Costa de Marfil, Liberia, Nigeria, Sierra Leona, Sudán del Sur y República del Congo, donde se identificó el primera caso en un humano en 1970.

(Los viajes, de hecho, son un factor clave en los brotes. Salvo «muy pocas excepciones», según el experto, todos los casos de viruela del mono que se habían registrado antes fuera de África eran de viajeros que volvían de ese continente).

También tienen un mayor riesgo quienes están en contacto cercano a estas personas que han viajado o viajan y los trabajadores de la salud que tratan a pacientes con viruela del mono sin contar con los equipos de protección personal adecuados.

¿Por qué se ha hablado de la comunidad LGBT+?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) dijeron esta semana que cualquiera puede contraer o propagar la viruela del mono, pero una «fracción notable de casos» en el último brote mundial está ocurriendo entre hombres homosexuales y bisexuales.

«Algunos grupos pueden tener una mayor probabilidad de exposición en este momento, pero de ninguna manera el riesgo actual de exposición a la viruela del mono es exclusivo de la comunidad gay y bisexual en EE.UU.«, aclaró no obstante el Dr. John Brooks, director médico de la División de Prevención del VIH/sida de los CDC. Fuente: CNN en Español

