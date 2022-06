Viruela del mono: porqué el mundo ignoró varias señales de alerta

Los investigadores africanos han estado advirtiendo sobre los brotes de viruela del mono durante años. Los científicos afirman que desde 2018 la enfermedad ha estado creciendo en silencio

En lo que va del año, ha habido más de 3000 casos confirmados de viruela del simio en países más allá de África central y occidental – REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La irrupción de una nueva enfermedad, mientras el mundo transita la pandemia por COVID-19, tomó por sorpresas a los científicos y los equipos sanitarios de varios países.

Es el caso de la viruela del mono, una enfermedad endémica en África y que casi no había salido de ese continente en los últimos 50 años. Cuando Europa identificó los primeros casos de viruela del simio a principios de mayo, los funcionarios de salud quedaron perplejos. No se sabía que el virus se propagara fácilmente entre las personas, y mucho menos infectara a docenas, y pronto a cientos, de personas.

Después de que los casos de viruela del simio explotaran el mes pasado en países como Portugal, España y el Reino Unido, donde los brotes no suelen ocurrir, siguió una respuesta global rápida, incluida la distribución de vacunas en algunos países. Mismo, también se avanzó en los orígenes del brote, que ahora son cada vez más claros. El análisis genético sugiere que aunque el virus de la viruela del simio se propaga rápidamente al aire libre, ha estado circulando silenciosamente entre las personas durante años. Los funcionarios de salud ya identificaron dos versiones de la viruela del simio entre los pacientes estadounidenses, lo que sugiere al menos dos cadenas de transmisión separadas. Investigadores en varios países han encontrado casos sin una fuente conocida de infección , lo que indica una propagación comunitaria no detectada. Y un equipo de investigación argumentó el mes pasado que la viruela símica ya había cruzado el umbral de la transmisión sostenible de persona a persona. Los investigadores aún no saben con precisión qué animales albergan naturalmente el virus, sí saben que circula entre muchas especies de roedores y puede transmitirse de animales a humanos

Pero los brotes de viruela del simio han estado ocurriendo en partes de África Central y Occidental durante años, lo que ha dejado a los investigadores africanos desanimados porque tales recursos no han estado disponibles en sus países, donde el número de víctimas de la enfermedad ha sido más alto. Señalan que han estado advirtiendo durante mucho tiempo sobre la posibilidad de que el virus de la viruela del mono, que se ha estado comportando de nuevas formas, se propague más ampliamente.

En lo que va del año, ha habido más de 3000 casos confirmados de viruela del simio en países más allá de África central y occidental, pero no se han reportado muertes. En África, sin embargo, los funcionarios de salud informaron más de 70 muertes que sospechan fueron causadas por la viruela del mono. Este es probablemente un recuento insuficiente debido a la capacidad limitada de pruebas y vigilancia, dice Dimie Ogoina, médica de enfermedades infecciosas en la Universidad del Delta del Níger en Amassoma, Nigeria. Aunque está frustrado porque la viruela del simio ha sido ignorada en gran medida por las naciones occidentales hasta ahora, a Ogoina le preocupa que los brotes globales actuales aún no mejoren la situación de África. “Si no llamamos la atención del mundo por esto, muchas de las soluciones abordarán el problema en Europa, pero no en África”, asegura. Una sección de tejido de piel, extraído de una lesión en la piel de un mono, que había sido infectada con el virus de la viruela del mono, es vista con un aumento de 50X en el cuarto día del desarrollo de una erupción en 1968. CDC/Handout via REUTERS.

Experiencia con brotes

Antes de este año, solo se habían observado un puñado de casos de viruela del simio fuera de África; estos estaban vinculados a la importación de animales del continente o a los viajeros que lo habían visitado. El mayor de estos brotes fue uno de corta duración en los Estados Unidos en 2003, que provino de animales importados y enfermó a más de 70 personas. Mientras tanto, algunas naciones africanas han estado lidiando con brotes de viruela del mono desde que los científicos identificaron el primer caso humano en la República Democrática del Congo (RDC) en 1970.

Aunque los investigadores aún no saben con precisión qué animales albergan naturalmente el virus, sí saben que circula entre muchas especies de roedores y puede transmitirse de animales a humanos. Un brote significativo comenzó en Nigeria en 2017, con más de 200 casos confirmados y 500 sospechosos de viruela del simio. Durante la última década, la República Democrática del Congo ha visto miles de casos sospechosos, así como cientos de muertes sospechosas. En África Central, la cepa del virus de la viruela del simio que ha infectado a las personas es más virulenta, con una tasa de mortalidad de alrededor del 10%.

Para Adesola Yinka-Ogunleye, epidemióloga del Centro de Control de Enfermedades de Nigeria en Abuja, los brotes mundiales actuales han provocado una cierta sensación de déjà vu. Antes del brote de Nigeria de 2017, el virus parecía estar confinado a las áreas rurales, donde los cazadores entraban en contacto con los animales. Después de 2017, los epidemiólogos advirtieron que el virus se estaba propagando de una manera desconocida: aparecía en entornos urbanos y las personas infectadas a veces tenían lesiones genitales, lo que sugiere que el virus podría propagarse a través del contacto sexual. Ahora que el virus prolifera en las ciudades occidentales a través de lo que parece ser un contacto cercano con las parejas sexuales, el mundo está pagando el precio de no haber respondido adecuadamente en 2017. Manifestaciones clínicas de la viruela del mono (Photo credit: UK Health Security Agency)

“La información genética disponible hasta ahora indica que, en algún momento de los últimos años, el virus mejoró su propagación entre las personas”, dijo Trevor Bedford, biólogo evolutivo del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson en Seattle. “Los patrones genómicos sugerirían que esto ocurrió alrededor de 2018″, afirmó Trevor Bedford, biólogo evolutivo del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson en Seattle.

Inmunidad reducida

Al mismo tiempo, los investigadores han estado advirtiendo que los casos de viruela símica en el África subsahariana han ido en aumento durante años. En parte, esto se debe a que los países dejaron de vacunar a las personas contra la viruela, que es causada por la viruela, un virus que está estrechamente relacionado con el que causa la viruela del mono. La viruela se erradicó en 1980 y se detuvo la vacunación, lo que significa que el porcentaje de la población vulnerable a ella, y por lo tanto a la viruela del mono, ha ido en aumento.

Los países miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han prometido más de 31 millones de dosis de vacunas contra la viruela a la agencia para emergencias contra la viruela, pero nunca se han distribuido en África para su uso contra la viruela del mono. Parte de la razón, dice Rosamund Lewis, líder técnica para la viruela del simio en la OMS, es que algunas de las reservas prometidas por la agencia están compuestas por vacunas de ‘primera generación’; estos pueden tener efectos secundarios graves y no se recomiendan para la viruela del simio, que es menos mortal que la viruela. (Lewis se negó a especificar la composición precisa de las reservas prometidas por la OMS).

También cita “problemas regulatorios”, porque algunas naciones miembros han autorizado las vacunas solo para su uso contra la viruela, no contra la viruela del mono. (Aunque las vacunas se consideran seguras y eficaces para su uso en personas con infección de viruela, se han realizado pruebas limitadas contra la viruela del mono). “La inversión tal vez no haya sido lo que nos gustaría que fuera, pero no ha sido nada”, dice Lewis sobre los esfuerzos para abordar la viruela del simio en África. Agrega que la OMS se ha estado coordinando con los países africanos que tienen brotes de viruela símica para mejorar la vigilancia y el diagnóstico. La oleada actual de casos de viruela del mono en unos treinta países, por fuera de las zonas endémicas, sugiere que la transmisión del virus pasó bajo los radares por algún tiempo, anunció la Organización Mundial de la Salud en una conferencia de prensa el miércoles.

En las últimas semanas, la OMS ha reconocido la falta de equidad en la atención mundial que está recibiendo la viruela del simio. El 17 de junio, la agencia anunció que ya no informaría los casos de viruela símica y las muertes en el África subsahariana y el resto del mundo por separado, lo que refleja la “respuesta unificada que se necesita”. Y después de que los investigadores publicaran una propuesta para cambiar el nombre de las cepas virales de la viruela del simio, actualmente llamadas clado de África occidental y clado de la cuenca del Congo, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus , apoyó los cambios para reducir el estigma. Prometió “hacer anuncios sobre los nuevos nombres lo antes posible”.

Sin embargo, incluso si las naciones del África subsahariana obtienen vacunas, la inoculación por sí sola no erradicará la viruela del simio, dice Oyewale Tomori, un virólogo independiente en Ibadan, Nigeria, que advierte que la vacunación solo es efectiva si los funcionarios de salud comprenden la epidemiología local del patógeno, y todavía hay muchas preguntas sobre cómo han seguido apareciendo casos aislados de la enfermedad en todos los países afectados del África subsahariana. Y recomienda apoyar la investigación para investigar el reservorio animal de la viruela del simio para que los funcionarios de salud puedan diseñar medidas más precisas para frenar la propagación del virus. “Si no aborda los problemas fundamentales, terminará usando todas sus vacunas contra la viruela del simio”, dice, en lugar de abordar la fuente del problema: el contacto entre la vida silvestre y los humanos.

Igualmente importantes son las estrategias para acelerar las pruebas de viruela del simio, porque cuanto más rápido se pueda confirmar un caso, más pronto los funcionarios de salud pública podrán comenzar las contramedidas de contención, dice Ogoina. Estos avances no pueden llegar lo suficientemente pronto para el África subsahariana, agrega. “Las soluciones aisladas que solucionan el problema solo para los países desarrollados y dejan de lado a los países en desarrollo nos llevarán nuevamente por el mismo ciclo”, advierte, señalando brotes anteriores en los que un patógeno continúa resurgiendo. “Es solo cuestión de tiempo.” Fuente: Infobae

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com