Videos: Messi cantó «Muchachos» con Los Palmeras en cumpleaños familiar

El capitán de la Selección, celebró el cumpleaños de su sobrina con una gran fiesta, en la que se presentaron Los Palmeras, con quienes se fotografió, les firmó autógrafos y hasta estampó su firma en la piel de uno de los músicos.

Tras la obtención del Mundial Qatar 2022, el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, revolucionó una vez más a su Rosario natal al asistir al cumpleaños de 15 de su sobrina con su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, donde lo recibieron cientos de fanáticos en la puerta de la casa de su hermano mayor en el barrio La Florida. Estos lo saludaron y le mostraron afecto tras el logro en la Copa del Mundo.

En la celebración estuvo presente la icónica banda santafecina «Los Palmeras», quienes brindaron un show y se fotografiaron junto a Lionel.

Por su parte, el cantante de la reconocida banda de cumbia, Rubén «Cacho» Deicas, compartió en su cuenta de Instagram un video con una recopilación de imágenes de la reunión que compartió la banda junto a los Messi.

También se puede ver a Messi en un video cantando una versión de «Muchachos», el hit que recorrió el mundo, con una sonrisa en el rostro, al lado de Antonela, quien también festeja.

En ese momento, se o vio a Messi agitar y cantar el tema que guio al equipo albiceleste a celebrar su tercera estrella mundial.

Luego, una vez que estaba terminando la celebración, el astro del fútbol se quedó firmando autógrafos en camisetas argentinas a los integrantes del grupo.

Lionel Messi le firmó el brazo a un músico de Los Palmeras

Aunque no es la primera vez que la familia rosarina los contrata, Los Palmeras no pierden el fanatismo por Lionel Messi. En esta oportunidad, un músico le pidió a la “Pulga” que le firme el brazo durante la fiesta de 15 de su sobrina.

Darién Grenón no sólo se llevó el autógrafo del ex Barcelona. También grabó el momento en el que el futbolista de 35 años agarró el fibrón para cumplir con su deseo.

Su firma a un músico de Los Palmeras. Foto: @dariengrenon

Mientras “Cacho” Deicas estaba a su lado, Leo se acercó al hijo del fallecido Jorge Grenón. Cuando el músico se arremangó, estampó la firma en la cara interna del antebrazo derecho.

“Estos momentos me regala la música, cerrando el año de la mejor manera”, comentó el percusionista. A continuación, expresó: “Gracias, capitán, por recibirnos ¡Soñando despierto!”.

En el mismo día, el rosarino tuvo que rechazar la invitación de Nicolás Tagliafico, quien celebró su casamiento con Carolina Calvagni en Exaltación de la Cruz.

La semana que viene, Messi dejará Rosario y para reincorporarse en el PSG. Fuente: El Once

