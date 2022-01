//Videos: el momento en que grupo de personas se enfrentan con vacunadores

Tras de denuncia de la provincia

«Padres Autoconvocados por la Verdad» explicaron la razón de su presencia en la Jornada de Vacunación en el NIDO. Cabe recordar que Provincia denunció un intento de impedir jornada de vacunación. La versión del grupo.

La ministra de Salud, Sonia Velázquez, con el patrocinio del Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, formuló este viernes la denuncia ante la fiscalía de turno contra un grupo antivacunas que intentó impedir la jornada de vacunación que se desarrolló el jueves en Crespo, según informaron desde la página oficial del Gobierno provincial.

La denuncia se produjo luego de que la directora del hospital San Francisco de Asís, de esa localidad, Sandra Scarso, realizara la exposición policial y elevara lo acontecido ante la dirección de asuntos jurídicos de la cartera sanitaria provincial.

Luego de que se conociera la denuncia penal formulada por Salud Pública de la Provincia, el grupo de personas involucradas en la situación se dirigió a la comunidad.

A través de un comunicado, «Padres Autoconvocados por la Verdad» hizo pública su versión de los hechos referenciados por el gobierno provincial, a instancias de radicarse una denuncia penal. El testimonio sostiene textualmente:

«…Venimos a expresar la verdad de lo sucedido el día jueves 13 de enero de 2022, dejando a disposición la filmación completa, para cuando se lo requiera, desde el ingreso al Edificio NIDO, lugar donde el día 13/01/2022 en el horario publicado por la Institución, de 8.30 a 12.30 horas, se desarrollaba la jornada de vacunación COVID-19. Antes de detallar lo sucedido, dejamos expresamente de manifiesto que NO SOMOS ANTIVACUNAS, es una expresión que no se condice con la realidad”, afirman en el escrito.

“Siendo las 12.20 horas aproximadamente, del día jueves 13/01/2022, diez minutos antes de finalizar la jornada del vacunatorio, que se llevaba a cabo ese día en el edificio NIDO de la ciudad de Crespo, provincia Entre Ríos, se hacen presentes en el lugar con los números 220 y 221, respectivamente, dos masculinos mayores de edad, residentes en Crespo, quienes se habían anotado voluntariamente para participar de los ensayos clínicos de vacunas contra COVID-19, autorizadas o registradas en nuestro país; al ingresar a la recepción del edificio NIDO son invitados a pasar al salón del fondo donde solicitan a los concurrentes números de turnos y DNI”, señalaron en el comunicado.

Por otra parte, el grupo mencionó que “vale aclarar que no ingresaron solos, sino que fueron con un grupo reducido de acompañantes, con la intención de realizar preguntas respecto a la bioseguridad del proceso de inoculación de dichas sustancias experimentales de fase III. Aclaramos que lo aquí expresado, se encuentra en filmaciones que muestran que no se interrumpió la jornada de vacunación COVID-19 de ese día como se dice, sino que se puede visualizar que no había otras personas más de los ya mencionados”, remarcaron.

“En inicio, se solicitó la presencia de un médico responsable de dicho procedimiento en el lugar, cuya respuesta fue que el mismo era “El Doctor CHAPATÍN”. Cuando se persiste en la pregunta del médico a cargo, se constata que no estaba presente en el edificio NIDO. Seguidamente se solicita el prospecto de la vacuna, el cual se encontraba solo en idioma ruso según nos expresaron en ese momento; se consulta por aplicación de consentimiento informado al paciente; posibles reacciones adversas; contenido de los viales, entre otras; ante esto un personal de enfermería hace alusión a la voluntariedad de la vacunación COVID-19 como respuesta a las preguntas e inquietudes manifestadas”, resaltaron.

“Ante la falta de respuestas, quién es responsable del edificio NIDO, ofrece se convoque la presencia al Edificio Nido, del médico Marcelo Cerutti, presidente del COES municipal, con el fin de evacuar todas las dudas antes planteadas, llegando el profesional y otros representantes de Padres Autoconvocados por la Verdad de la ciudad de Crespo minutos después. La permanencia en el salón donde se solicitaban los DNI y turnos, fue de escasos minutos, para luego esperar al médico en los pasillos”, contaron.

“Cuando el médico se hace presente se le reiteran las preguntas anteriores y se hacen preguntas técnicas con respecto a las PCR en lo que refiere a identificación de cepas, también si el diseño original de las vacunas es efectivo a las distintas variantes expresadas en la página oficial del Ministerio de Salud de Nación. No es verdad que se mostraron publicaciones de internet que buscáramos en nuestros teléfonos móviles, lo que se mostró fueron las Estadísticas Oficiales de nuestro Ministerio de Salud de Nación, más precisamente, lo que se encuentra enunciado como Estadística Nacional Oficial en Vigilancia Genómica. Se desarrolló un pequeño debate, en forma pacífica, no se interrumpió la jornada”, agregaron.

Durante el desarrollo del intercambio con el Dr. Cerutti se le expresa también la necesidad de que se revea en el COES la imposición de uso del barbijo, siendo esto una recomendación sanitaria, no obligación establecida por el Ministerio de Salud de la Nación, asimismo la revisión de la solicitud de Pase Sanitario para distintos eventos en nuestra ciudad, no siendo obligatoria la vacunación, según lo expresado en Art. 6 de la Resolución Ministerial Nº 2883/2020.

Minutos antes de finalizar el diálogo, se hace presente en el lugar de manera espontánea la Directora del Hospital San Francisco de Asís, Dra. Sandra Scarso y sin intenciones de mediar con las personas que nos encontrábamos presentes, invita al Dr. Cerutti a dar por finalizada la conversación.

“Para finalizar queremos dejar en claro que nuestra intervención fue llevada a cabo de manera pacífica, en ningún momento se ingresó ni procedió con violencia, arrebatos, faltas de respeto, tampoco interrumpimos, como se ha desvirtuado en comentarios, la jornada de vacunación, dado que nunca fue nuestro propósito, lo que surge claramente de las filmaciones. Todo lo manifestado en la presente, y que es lo acontecido el jueves 13-01-2022, es lo que consta en las imágenes filmadas y puestas a disposición, desde el momento que se ingresó al Edificio Nido. Es importante aclarar que no hacemos juicio de valor por las acciones de los demás, sólo hacemos juicio de valor de nuestras acciones», concluye el comunicado. Fuente: El Once

