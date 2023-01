Videos: el fenómeno meteorológico registrado en campo santafesino y sus causas

Cómo se origina

Dos columnas de polvo emergieron inesperadamente en una cosecha y recorrieron un largo trayecto en un campo de Santa Fe. El Servicio Meteorológico Nacional explicó cómo se produce el llamativo fenómeno. Los videos.

Un fenómeno meteorológico sumamente extraño sorprendió este martes a los habitantes de una localidad en la provincia de Santa Fe, que vieron cómo inesperadamente dos columnas de polvo se levantaban desde el suelo y recorrían un amplio trayecto entre los campos. El episodio fue captado por un productor que dio a conocer los videos en las redes.

El hecho ocurrió en Colonia Angeloni, un pueblo ubicado a unos 12 kilómetros de la ciudad santafesina de San Justo. La estructura de remolino llamó sumamente la atención de los lugareños que no ocultaron su asombro, como quedó demostrado en los videos grabados desde una cosecha de girasol.

También hubo preocupación. Al punto que una de las trombas “se le fue encima” a uno de los productores que trabajaban en el lugar mientras se encontraba encima de una de las cosechadoras. Por fortuna, no hubo nada que lamentar.

Video:El particular fenómeno meteorológico que fue registrado en campo santafesino

Explicación del fenómeno

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno es denominado torbellino de polvo o arena. Se trata de columnas de aire giratorio que mantienen en suspensión partículas levantadas del suelo. El organismo explicó que tienen un diámetro pequeño, un eje aproximadamente vertical y en la mayoría de los casos no suelen provocar daños importantes.

Los torbellinos de polvo suelen originarse particularmente entre octubre y marzo, cuando ocurre un fuerte calentamiento diurno. Y un aspecto más: tienen lugar los días soleados, agregó el Servicio Meteorológico Nacional, indicó LaNación.

El Observatorio de Córdoba del SMN ahondó en los detalles ante el evento registrado esta semana. “Es un remolino causado por el calor y la sequedad. Giran en sentido horario como todas las bajas en el hemisferio sur”, indicó.

Un torbellino de polvo sorprendió a pobladores de Santa Fe.

El origen

Detrás del fenómeno hay una explicación científica. La temperatura del suelo aumenta en los días soleados y, por contacto, el aire también se calienta. Ante determinadas condiciones, el aire, con una temperatura elevada, comienza a arrastrar las partículas del suelo y adquiere una tonalidad similar a la superficie.

La presencia del torbellino tuvo lugar en una fecha especial. Este martes 10 de enero se cumplió el 50° aniversario de un trágico tornado que azotó la región en 1973 y que causó la muerte de 80 santafesinos. No pocos asociaron ambas fechas.

“Postal repetida”

El video fue captado por Vanesa Angeloni, una ingeniera agrónoma de la Cooperativa Federal Agrícola Ganadera de San Justo. Pese a sus particularidades, describió al fenómeno como una postal frecuente. “Se está viendo seguido por productores y trabajadores”, dijo.

Angeloni se mostró, no obstante, sorprendida por la estructura que adoptó el fenómeno. Contó que se encontraba en una cosecha de cultivo de girasol cuando lo notó. Las dos trombas no llegaron a unirse dado que una pasó por delante de la otra. “Debe haber agarrado un potrero que estaba movido”, intuyó. Fuente: El Once

