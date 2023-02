Videos del momento en el que EEUU derribó el globo chino por presunto espionaje

Un avión de combate destruyó el sábado sobre aguas territoriales estadounidenses el artefacto que llevaba días sobrevolando el país en lo que Washington considera una “inaceptable” violación de soberanía.

Un caza estadounidense derribó el sábado un globo espía chino frente a las costas de Carolina del Sur, según informó el Pentágono, que calificó el incidente como una “inadmisible violación” de la soberanía estadounidense por parte de Beijing.

El presidente Joe Biden felicitó a los pilotos por abatir en el espacio aéreo y sobre las aguas territoriales de Estados Unidos el aeroestato, que llevaba varios días sobrevolando el país.

“Lo derribaron exitosamente. Y quiero felicitar a nuestros aviadores que lo hicieron”. dijo a reporteros en Maryland.

“La acción deliberada y legal de hoy demuestra que el presidente Biden y su equipo de seguridad nacional siempre darán prioridad a la seguridad del pueblo estadounidense y responderán eficazmente a la inaceptable violación de nuestra soberanía por parte de la República Popular China”, declaró a su vez el Secretario de Defensa, Lloyd Austin.

This literally sounds fake but the pilot just made an announcement we were passing the Chinese Spy ballon. And fighters were scrambling around it. This is so unbelievable hahah pic.twitter.com/r7rkUU6D7h

— thomas rizzio (@whatscoochio) February 4, 2023