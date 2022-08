Video: un chico de 10 años salvó a su madre de morir ahogada

El héroe se lanzó a una pileta cuando notó que su mama sufría una convulsión y los Bomberos Voluntarios lo nombraron miembro honorario del Departamento. Ocurrió en Oklahoma, Estados Unidos.

Un niño de 10 años rescató a su madre de morir ahogada en una pileta en Oklahoma, Estados Unidos, y las imágenes se dieron a conocer en las últimas horas en las redes. Tras la repercusión que trajo el rescate, fue nombrado «Miembro honorario del Departamento de Bomberos Voluntarios».

El rescate ocurrió el 5 de agosto quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en parque de la casa familiar, donde se observa cómo el pequeño héroe, Gavin Keeney sube rápidamente las escaleras de la piscina para asistir de inmediato a Lori Keeney, su madre, que estaba atravesando una serie de convulsiones en el agua.

El video se hizo viral rápidamente e incluso la propia madre fue quien lo compartió en redes sociales con una pequeña descripción de lo sucedido: «Miren a mi bebé salvando mi vida… literalmente salvándome la vida. Gavin acababa de salir de la piscina y estaba en el porche y fue entonces cuando me escuchó. Saltó…el perro incluso trató de entrar… me lleva a la escalera y luego mi papá entra corriendo», explicó en su perfil de Facebook.

HEROIC: Lori Keeney shared this video, recorded Aug. 5 at her family's Oklahoma home, to acknowledge her 10-year-old son's bravery. Gavin didn't hesitate to jump into action to keep his mother's head above water before his grandfather came to help. https://t.co/3RVJiFR7us pic.twitter.com/GpDdYQYeOw

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) August 26, 2022