Video: respuesta de niño granjero a joven vegana que lo criticó por sus gallinas

La mujer es argentina

La insólita discusión entre el menor y la mujer, se inició cuando el pequeño colombiano mostró en TikTok el cuidado de sus gallinas. Usuarios cuestionaron el comentario de la joven argentina, pero destacaron la épica respuesta del niño.

A pura simpatía el pequeño Carlos Alberto Díaz Colmenares se ganó el afecto de más de 5 millones de seguidores en las redes sociales. El chico de campo colombiano comparte videos en los que muestra su día a día en la granja, cercana a Bogotá, en la que vive junto a su familia. Rompe con los estereotipos y enseña de un modo entretenido sobre cuidado de plantas, reciclaje y el cuidado de sus mascotas, en especial sus gallinas.

El pequeño se encontró con la crítica de una chica vegana de Argentina y decidió mandarle un mensaje que llamó mucho la atención en todos los rincones de Internet por la fulminante lección que el adolescente colombiano le dio a la influencer vegana.

Carlos, más conocido por su cuenta de TikTok (@lagranjadelborrego), compartió una grabación en la que mostraba algunos consejos sobre cómo criar de la mejor manera posible a las gallinas de su granja y todo comenzó cuando el pequeño Carlos compartió un posteo en el que explica qué hacer cuando las gallinas tratan de comerse sus propios huevos. «Si las gallinas se comen sus huevos aquí te tengo la solución», dijo.

Hasta aquí nada raro o que parezca dañino para las gallinas, más bien todo lo contrario. Sin embargo lo dicho por Carlos molestó a la influencer vegana. Ante esta publicación, la tiktoker @soyvelen respondió con una crítica. “Quizá, las gallinas se comen sus huevos simplemente porque son de ellas y no tuyos. No sé, digo”, indicó la argentina en un clip, que superó los 2 millones de reproducciones.

Respuesta del niño granjero

Al parecer, el comentario de la mujer no agradó al niño de 15 años y grabó otro video para responderle a la joven argentina. “Vamos a responder este vídeo porque no me gusta que la gente suponga cosas feas de mi granja. A todas las personas que usan redes sociales les pido que averigüen todo lo que vayan a subir, para no generar malentendidos o especular sobre la vida de las otras personas”, señaló.

Siguiendo esa línea, “El Borrego” explicó que “primero, mis gallinas llegaron a mi granja porque en otro lugar no las podían tener y las iban a sacrificar, así que decidí recibirlas. Segundo, los huevos son de mis gallinas, pero como ellas ponen huevos todos los días, yo no voy a desperdiciar la comida y ellas no se los comen, por eso los vendo”.

Antes de terminar, Carlos Alberto precisó que “mis gallinas son mis mascotas, así que estarán en la granja hasta que mueran de viejitas y soy vegetariano, yo no me las comería”.

El video:

La réplica de la mujer

Sin embargo, la situación no terminó, pues @soyvelen respondió nuevamente y aclaró que no era su intención “suponer ninguna cosa fea” del niño granjero.

“El término mascota es especista y como vegetariano también estaría bueno que sepas la definición. Básicamente, especismo es discriminación hacia quienes no son de tu misma especie. Por ejemplo, comerte una vaca y amar a un perro”, sostuvo la joven en su clip.

Por último, la vegana que le dedicó dos videos al niño colombiano le dedicó unas palabras «a los que buscan bardo donde no lo hay»: «Estaría bueno que usen toda esa energía y tiempo y los invito a que aprendan más sobre veganismo». Fuente: El Once

