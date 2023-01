Video: padre obligó a su hijo de siete años a manejar en autopista bonaerense

El sujeto grabó video de la situación

“Dale boludo, llevalo derecho”, le dice al menor. El video tuvo lugar en la autopista Ezeiza-Cañuelas. El mayor le insistió al chiquito para que maneje solo, pese a la resistencia y a la violación de las normas de tránsito.

Un hombre hizo manejar a su hijo de 7 años en la autopista Ezeiza-Cañuelas y grabó la peligrosa situación, como si fuera algo gracioso, con un flagrante desprecio por cualquier norma de tránsito.

En el video se ve cómo el hombre le cedió completamente el volante y se sentó en el asiento del copiloto. El nene estaba manejando solo, sentado casi al borde del asiento, sin cinturón de seguridad. La situación ocurrió a la altura de la localidad de Vicente Casares.

“Dale boludo, llevalo derecho”, le apura el hombre al chiquito, ante las quejas del nene, que se niega a conducir.

Un hombre obligó a su hijo a manejar por la autopista Ezeiza-Cañuelas. (Foto: captura de video).

“No hagas fuerza para acá, vos tenés que tener el volante derecho”, continúa el hombre, mientras el vehículo se está yendo para uno de los costados.

“Asusta, es una práctica que no solo es ilegal, sino que es sumamente peligrosa”, recalcó Gustavo Brambati, responsable de seguridad del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI), en diálogo con Arriba Argentinos. Según la Ley Nacional de Tránsito 24449, los menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero.

“Se ve que (el chico) pierde el control, no tiene acceso a los pedales, no tiene fuerza para realizar una maniobra”, agregó.

“No sé qué piensan los padres cuando proponen estas cosas, no aportan nada. Simplemente, es un hecho muy peligroso”, consideró Brambati.

El experto sostuvo asimismo que “a veces la gente no tiene conciencia de como se genera un incidente de tránsito. Solo hace falta un par de segundos”.

En cuanto a las consecuencias del hecho, lo más probable es que la Agencia Nacional de Seguridad Vial le suspenda la licencia de conducir si logra identificar al hombre, explicó Brambati. “Conductas así tan aberrantes merecen que se lo inhabilite y ver si cabe un proceso penal por la acción temeraria que hace con este chico”, concluyó. Fuente: Tn

