//Video hot de Jimena Barón: “Vibraciones intensas” y “martillazos” en la cola

La actriz visitó un centro de estética y procedió a realizarse un procedimiento de electroestimulación en sus glúteos. También se mostró en tanga al ser indagada sobre cómo fue en detalle su regreso a las redes sociales.

Con el regreso de Jimena Barón a las redes sociales no solo volvieron sus fotos y videos hot, sino también los canjes. Y este miércoles por la mañana, la cantante hizo uso de uno de ellos mostrándose entangada y recibiendo “martillazos” en la cola.

La actriz visitó un centro de estética y procedió a realizarse un procedimiento de electroestimulación en sus glúteos, y ya acostumbrada nuevamente al Instagram, mostró un momento del mismo a través de sus stories.

“Vibraciones intensas”, le explica la doctora a Jimena Barón, que repite esas mismas palabras estando acostada boca abajo, mientras le pasaban gel por la cola.

“Como martillazos chiquititos”, le indicó la especialista a la Cobra, que se sorprendió e inmediatamente comenzó a recibir los estímulos electricos en su glúteo derecho.

“Acá en construcción”, escribió J Mena en una nueva historia, bromeando así con el procedimiento estético al que se sometió.

¿Tiene ganas de tener otro hijo?

A través de sus Instagram Stories, la futura jurado de La Academia 2021 de Showmatch (El Trece) respondió algunas preguntas de sus seguidores y fans.

“¿Tenés ganas de tener otro hijo?”, le consultaron a la actriz y cantante, que respondió con un simple “no” y una foto en la que toma a Morrison -más conocido como Momo, el hijo que tuvo con Daniel Osvaldo- de una pierna.

Por otro lado, Barón también se mostró en tanga nuevamente al ser indagada sobre cómo fue en detalle su regreso a las redes sociales.

Desinstalé todo y después bajé Instagram, y abrí mejores amigos porque me gusta atormentar a los chicos que me gustan”, aseguró la artista. Fuente: El Once

