Video: Emilia Mernes rompió en llanto al dedicarle una canción a su papá

«Al hombre más valiente y fuerte que he conocido y que logró ganar una batalla muy difícil y a su compañera que no lo dejó caer nunca. Papi esta canción es para vos», expresó la artista en medio de las lágrimas y la ovación de todo su público.

Emilia se emocionó y lloró cuando le dedicó el tema “Guerra” a su papá tras vencer una dura batalla 💔🥺 #emiliamernes pic.twitter.com/tRlnGpVK44 — Javi Gutierrez (@JaviGutierrezok) September 24, 2022

La salud de su papá

El año pasado, la cantante participó de Ph, Podemos hablar, y narró el difícil momento que le tocó atravesar cuando se enteró de que su papá estaba enfermo. Emilia había iniciado su carrera como solista y se encontraba viviendo en Estados Unidos: «Un día me llaman y me dicen que mi papá estaba internado porque estaba muy anémico, había perdido mucha sangre. Entonces me dijeron que tenía que volver a Nogoyá y cuando llego a la clínica le estaban dando el parte médico a mi mamá y le estaban diciendo que mi papá tenía un tumor en el estómago».

«Creo que fue el momento más triste que me ha tocado pasar y tener que afrontar esto con mi familia y ver a mi papá sufrir. Me ha cambiado la vida, yo tenía que seguir trabajando porque tenía que pagarle la clínica, sus operaciones. Tuve que seguir y a la semana tuve el lanzamiento de mi canción. Seguí viajando, trabajando, sabiendo que mi papá tenía que transitar esto y no podía estar a su lado acompañándolo, pero mi mamá se llevó todos los aplausos, estuvo ahí», narró Mernes sobre el difícil momento familiar que atravesó.

Luego confesó que eso fue «algo que me cambió la vida» y por eso le «pedía a Dios ‘ojalá me esté pasando a mi y no verlo sufrir a él’. Fuente: Estación Plus

