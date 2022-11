Video: el viaje del Kun Agüero a Qatar, rodeado de hinchas brasileños

El ex compañero de cuarto de Lionel Messi viajó a Doha para alentar a la Selección nacional, esta vez como simpatizante. El Kun Agüero emprendió vuelo a tierras qataríes y lo hizo con fanáticos brasileños que no paraban de cantar.

El ex futbolista Sergio «Kun» Agüero partió este jueves hacia Qatar para estar presente en el Mundial, esta vez como simpatizante de la Selección argentina y, para su sorpresa, compartió vuelo con un grupo de hinchas de Brasil que no paraban de cantar.

«Todo el viaje así», exclamó el «Kun» en sus redes sociales con un video donde muestra su viaje y de fondo los canciones alentando a la «canarinha».

En las últimas horas, el ex delantero analizó como lo ve a Lionel Messi de cara a la Copa del Mundo: «Se fue adaptando a este equipo. Si está a un cien por cien, puede llegar a ser letal. Pero un Messi a un 60-70% también funcionaría en esta Argentina, porque el equipo lo ayuda muchísimo, cosa que antes no ocurría tanto. Este equipo está preparado para que él no tenga que estar siempre al cien por cien».

«Este Mundial puede ser el último de muchos jugadores, Messi incluido, y la gente espera mucho, con el objetivo final de traer la Copa. Leo nos ilusiona», finalizó en su última entrevista antes de viajar en diálogo con Stake.

El ex delantero del Barcelona se retiró del fútbol profesional el pasado 15 de diciembre de 2021, a sus 33 años, por un problema cardíaco.

Agüero vistió la camiseta de Independiente, Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona, jugó tres Copas del Mundo (Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018) con la Selección nacional. Fuente: Super Deportivo

