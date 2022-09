Video: chofer grabó el momento en el que un fantasma pide bajarse del colectivo

Ocurrió en provincia de Salta

“No estoy loco”, dice el chofer cuando comienza a grabar y muestra la luz encendida del pedido de parada. Mientras el colectivero muestra que no hay nadie en el colectivo, una voz repite: “Parada, señor”.

Un colectivero de Salta vivió una experiencia paranormal en el turno de la noche el fin de semana y fue captado en video. Estaba acercándose a una parada y una pasajera le pidió bajarse. Cuando volteó, no había nadie.

Quien filmó es uno de los choferes del corredor 4 de Saeta (Sociedad Anónima de Transporte Automotor), la empresa que tiene a su cargo el transporte de pasajeros del área metropolitana de Salta. Según informó el diario Qué pasa Salta, el hombre hacía su recorrido habitual por la zona de la Circunvalación Oeste.

«No estoy loco», insistió el chofer que grabó el momento paranormal. (Foto: QPS)

“¡No estoy loco!”, insistió. En la grabación, se puede escuchar la voz de una mujer que repite “parada, señor”, y la luz que le indica al chofer que debe frenar estaba prendida. La cámara luego apunta al fondo del colectivo, pero todos los asientos están vacíos y no hay nadie a su lado.

El chofer decidió compartir el video con sus compañeros vía Whatsapp para alertarlos, aunque no todos le creyeron. Fuente: El Once

