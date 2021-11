//Video: bomberos salvaron la vida a una beba que había dejado de respirar

Gestos para destacar

Sus padres le llevaron de urgencia al cuartel porque la pequeña no podía respirar. El personal le realizó maniobras para desobstruir sus vías respiratorias y logró reanimarla. Mirá el video.

Un grupo de bomberos voluntarios de la localidad bonaerense de Merlo le salvó la vida a una beba de tres semanas. Los padres de la niña la llevaron en auto y le pidieron ayuda al personal presente, el cuál rápidamente tomó cartas en el asunto dado que la recién nacida no podía respirar.

Así los bomberos de Merlo le salvaron la vida a la bebé.

Los bomberos tomaron a la pequeña, la acomodaron y comenzaron a realizarle maniobras para desobstruir sus vías respiratorias. Afortunadamente su misión fue exitosa y la criatura reaccionó, para el alivio de sus padres y de todos los presentes. No contentos con esta proeza, procedieron a controlarla. Le tomaron la temperatura, saturación y testearon sus signos vitales para asegurarse de que estuviera todo en orden.

Jimena Baleani, madre de la pequeña, relató que «en casa, con el papá intentamos que reaccionara, pero no respiraba bien y no se me ocurrió otro lugar para solicitar ayuda. Además de la cercanía, recurrimos a los Bomberos por la admiración y no nos arrepentimos para nada, le salvaron la vida a mi hija y la asistieron, nos contuvieron, nos acompañaron y explicaron”.

Posteriormente, la trasladaron al Hospital Materno Infantil Pedro Chutro de San Antonio de Padua, donde también recibió atención médica.

“Estuvieron atentos a ella y a nosotros. Ojalá que nunca tenga que volver a hacerlo, pero volvería a hacerlo una y mil veces en caso de necesitarlo», añadió Baleani, quien seguramente estará infinitamente agradecida a los Bomberos Voluntarios de Merlo.

Estos trabajadores están capacitados para realizar este tipo de reanimaciones, así como las cardio-pulmonares, contención y reanimación. Así lo expresa el Marco de Referencia Nivel I del Consejo Federal de Educación, el cual nombra entre sus funciones la de “aplicar procedimientos básicos de primeros auxilios e intervenir en acciones de socorrismo individual utilizando protocolos de atención primaria de las víctimas”.

Para realizar dicha tarea de forma exitosa, “el Bombero lleva a cabo las siguientes maniobras de primeros auxilios y socorrismo: realiza el tratamiento inicial de fracturas, hemorragias, etc.; inmoviliza y efectúa el transporte apropiado de las víctimas; realiza el control inicial con DEA, RCP”, agrega el documento. Fuente: Crónica

