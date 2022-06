Victoria Donda pidió endurecer las leyes contra quienes difunden noticias falsas

Tras ser escrachada en el centro porteño

«El discurso de odio genera violencia concreta», argumentó la interventora del INADI y pidió que haya «una iniciativa legislativa que apunte a las fake news».

Tras ser víctima de un escrache, la interventora del INADI, Victoria Donda, pidió que haya «una iniciativa legislativa que apunte a las fake news» y advirtió que «el discurso de odio no se queda en la mera libertad de expresión, sino que genera violencia concreta». La funcionaria nacional fue increpada días atrás cuando se encontraba en una confitería en el centro porteño.

«Cuando lo vi tenía una bandera del Sur de los Estados Unidos y una remera con una esvástica y un águila», contó la ex diputada nacional sobre el agresor y afirmó que esa persona «trabaja en el Banco Central».

En declaraciones radiales, Donda reconoció que ese tipo de situaciones le genera «tristeza y sensación de hartazgo», por lo que afirmó que sería «muy buena una iniciativa legislativa que apunte a las fake news».

«No podemos seguir haciendo política de esta forma. Hay que empezar a dejar las cosas claras, porque es muy peligroso lo que estamos haciendo, estamos generando una sociedad que legitima el discurso de odio, que genera violencia», señaló.

En ese sentido, la dirigente del Frente de Todos advirtió que «el discurso de odio no se queda en la mera libertad de expresión, sino que genera violencia concreta».

«Después de eso me puse a pensar en mis viejos y en esa generación a la que tuvieron que tirarle tiros, matarlos, tirarlos de aviones para que se callen. No nos pueden ganar con dos noticias falsas y 1.500 tuits. Pueden mandar todos los tuits que quieran, pueden seguir tratando de inventar lo que quieran, pero nosotros vamos a seguir peleando por esas banderas que no bajamos»,

La Nac & Pop de Victoria Donda en Londres. Ah Pero Macri ! pic.twitter.com/LCJGi2FpH2 — Reynaldo Diaz (@Rey_Reich) June 8, 2022

