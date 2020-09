//Venció el plazo y el ganador de Telekino perdió el premio de $ 53 millones

Suerte esquiva

Había ganado, además, dos casas, cuatro autos y cuatro viajes para cuatro personas con todo pago, pero no se presentó a cobrar el premio.

Este lunes venció el plazo para cobrar el premio ganador del Telekino que sorteó $53 millones, dos casas y cuatro autos. Lamentablemente, el afortunado no se presentó a cobrar el premio.

La desesperada búsqueda del ganador comenzó el domingo 16 de agosto, cuando tras una larga interrupción por la cuarentena, regresó el sorteo del Telekino, con el fabuloso primer premio.

El ganador había comprado su boleta en una agencia de Pilar en marzo, antes de que el Gobierno dictara el aislamiento obligatorio.

Este lunes, el terrible pronóstico se cumplió y ocurrió lo que muchos temían: no se presentó a cobrar y perdió el premio.

«Lo más seguro es que hayan perdido el cartón», dijo a Cadena 3 Ramón Ezcurra, agenciero que vendió el billete ganador.

«Pensar que a mucha gente esta pandemia económicamente la dejó mal. Lo más seguro es que el que lo ganó la está sufriendo y tenía una fortuna en un bolsillo», reflexionó.

Según Ezcurra, muchas personas se acercaron a la agencia y dijeron que en esa semana habían comprado un billete del Telekino. No obstante, nadie conservó la boleta y por eso no pudieron saber si eran, o no, los ganadores y, mucho menos, cobrar el premio. Fuente: EL Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com