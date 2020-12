//Vence el plazo para acceder a las becas Progresar: Cómo inscribirse

La Anses fijó como fecha límite para anotarse a las becas del Plan Progresar este martes 8 de diciembre. Es para acceder a las becas de hasta $6900 mensuales. Pasos a seguir para anotarse.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) extendió el período de inscripción para acceder a las becas de hasta $6.900 mensuales del plan Progresar, el programa de acompañamiento destinado a jóvenes para que finalicen sus estudios primarios, secundarios, plan Fines y quienes continúen en la educación superior o se formen profesionalmente.

«Nuestro propósito es orientar la acción estatal en el sentido de las necesidades de desarrollo y crecimiento de la Argentina, garantizando condiciones igualitarias de acceso a la educación, la permanencia y el egreso», señaló el Gobierno en la página oficial.

Según informó Anses, la nueva fecha límite es el próximo martes 8 de diciembre, pasados los 30 días del fin de la cuarentena. El proceso se puede realizar a través de la página web del organismo, en https://www.anses.gob.ar/progresar

Los interesados también pueden inscribirse de manera presencial acudiendo a cualquier delegación de la ANSES con DNI y el formulario de inscripción sellado por el establecimiento educativo que corresponda. Si opta por la forma presencial deberás sacar turno a través de www.anses.gob.ar/tramites/turnos/

El organismo remarcó que las becas para la modalidad de Formación Profesional la inscripción se mantiene abierta todo el año.

En 2019 se registraron unos 535.000 beneficiarios. En marzo pasado el Gobierno actualizó la beca para adultos que quieren terminar la educación obligatoria de $1.750 a $2.100. Ese mismo momento se otorga a los alumnos de educación obligatoria (primaria, secundaria y especial), mientas que los niveles terciarios llegan a $3.650 y los universitarios a $6.900, para ambos casos de carreras estratégicas.

¿Cómo inscribirse en el Plan Progresar?

-En datos personales, completá tu información y hacé clic en «actualizar datos»;

-Luego, hacé clic en «Encuesta», presioná el logo y completá tu información;

-Presiona en «Finalizá la encuesta»;

-Por último, en datos académicos, elegí tu línea de beca correspondiente, completá el formulario y «Finalizá la inscripción»;

-Sólo se registrará tu solicitud una vez finalizados estos 3 pasos.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la beca Progresar de la Anses?

-Ser argentina/o nativa/o por opción;

-Tener al momento del cierre de la convocatoria, en el caso de alumnos/as ingresantes, entre dieciocho (18) y veinticuatro (24) años de edad cumplidos y, para el caso de alumnos/as avanzados/as en la carrera, hasta treinta (30) años cumplidos. Para el caso de grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional, tanto ingresantes como avanzados/as, la edad se extiende hasta treinta y cinco (35) años. Particularmente para las personas trans, integrantes de las comunidades indígenas y/o pertenecientes a pueblos originarios, no se establece límite de edad;

-El total de tus ingresos y los de tu grupo familiar debe ser menor a la suma de tres salarios mínimos, vitales y móviles (hoy unos $61.700);

-Ser egresada/o del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción;

-Cumplir con los requisitos académicos establecidos. Fuente: El Once

