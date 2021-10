//Vélez derrotó a Boca 2 a 0 de local y lo alejó de la lucha por el título

El Fortín venció en su cancha por 2 a 0 al conjunto Xenieze, con tantos de Federico Mancuello y Cristian Tarragona, ex Patronato, y quedó tercero en el torneo de la Liga Profesional, en un encuentro que se jugó en el estadio Amalfitani.

Vélez Sarsfield extendió esta noche su racha positivo en el Torneo 2021 con un triunfo 2-0 ante un deslucido Boca Juniors, en el estadio José Amalfitani, por la decimoctava fecha.

Con goles de Federico Mancuello y Cristian Tarragona, uno en cada tiempo, el equipo de Mauricio Pellegrino quedó tercero, a ocho puntos del líder River Plate, y se ilusiona con pelear hasta el final.

Además, Vélez volvió al triunfo en Liniers ante el Xeneize después de seis años, ya que la última había sido el 2-0 en el Clausura 2015.

#LPFxTNTsports | ¡TREMENDO BOMBAZO! Federico Mancuello la mató de pecho y sacó un misil imposible para Agustín Rossi. Gana Vélez 1-0 a Boca en el Amalfitani. pic.twitter.com/yCkOxCDxe6 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 24, 2021

De entrada, Vélez demostró una alta concentración y determinación. A esa actitud firme le faltó correlación en la definición. Boca, ordenado y equilibrado, intentó cuidar y asegurar la pelota, sin arriesgar en ataque.

Así iba transcurriendo un primer tiempo sin chances de riesgo para los arqueros. Hasta que en el minuto 38 el primer remate franco decantó en gol del que más quería.

Federico Mancuello, otra vez motor y termómetro de Vélez, recibió sobre la izquierda, se acomodó, miró al arco y metió un formidable zurdazo cruzado con rosca.

#LPFxTNTsports | ¡Lo liquidó Vélez! Cristian Tarragona recibió un gran pase de Agustín Mulet y la colocó de zurda en el primer palo de Rossi para el 2-0 sobre Boca. pic.twitter.com/Dncu3M58Sw — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 25, 2021

Enredado y más peleado que jugado resultó el segundo tiempo. Velez no presionó tan alto y Boca se adelantó en el terreno. Lo que no varió fue la falta de peligro en las áreas. Velez no terminaba de explotar los espacios, ni Boca usufructuaba su mayor presencia arriba.

Hasta que en el minuto 44, una escapada de Cristian Tarragona se coronó con el disparo bajo y directo al 2-0. Y en el Amalfitani se festejó la docena de partidos invicto al ritmo de La Chola, sonando en la Voz del Estadio, como en los tiempos prepandemia. Fuente: Super Deportivo

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com