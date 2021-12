//Velázquez: “La variante Ómicron va a transitar, hoy la preocupación es la Delta”

Se detectó el primer caso en el país

La ministra de Salud dialogó sobre cómo impacta el primer caso de Ómicron. “Es un llamado de atención, pero la Delta predomina en un 90% en el país”. Ademásm habló de la vacunación y el pase sanitario.

La ministra de Salud, Sonia Velázquez, dialogó sobre la situación sanitaria que atraviesa la provincia y cómo impacta el primer caso de la variante Ómicron en Argentina. Además, sostuvo que la vacunación en Entre Ríos “va muy bien”.

“El barbijo es fundamental en los ambientes cerrados. Desde el inicio de la pandemia, trabajo con un equipo de 30 personas y siempre utilice el tapaboca, por esa razón no me he tenido que aislar. Uno es consciente del rol que cumple y como agente sanitario, es necesario dar el ejemplo para tener la rectoría y seguir tomando medidas y decisiones con respecto a la situación sanitaria”, expresó la ministra.

Ómicron

Este domingo a última hora, el Gobierno Nacional confirmó el primer caso de la variante Ómicron en Argentina. Al respecto, Velázquez, dijo: “es un llamado de atención, pero va a empezar a transitar porque la interacción que estamos teniendo es más fluida, tenemos casi todas las actividades habilitadas y hay más viajeros. En el mundo, la variante que predomina es la Delta. En el país, la predominancia es del 90%”, informó.

En ese sentido, comentó que hasta el momento “lo que se sabe de la variante Ómicron es la capacidad de mutación. Las sintomatologías son similares a las demás, con algunas diferencias, como paso con las otras variantes. Todo está en investigación, pero hoy nuestra preocupación es la Delta”.

Medidas

Con respecto a posibles nuevas medidas y restricciones, Sonia Velazquez, señaló que “es una pregunta que nosotros también nos hacemos y que ha surgido en las reuniones que mantenemos con el Consejo Federal de Salud. Hoy en día, nos estamos preparando para el próximo invierno”.

“Vemos lo que va sucediendo en el hemisferio norte donde allá es invierno y acá verano. Los que nos diferencia es la gran cobertura de vacunación. Sabemos que vamos a tener contagios y hospitalizaciones, pero serán más leves. Por eso creemos que no vamos a necesitar medidas mucho más drásticas como se tomaron a principio de la pandemia, donde nos tuvimos que preparar para hacerle frente”, indicó.

Vacunación en Entre Ríos

Sobre este tema, la Ministra de Salud, comentó que “va muy bien”. Hasta el momento, hay más de 1.200.000 de personas vacunadas y se aplicaron alrededor de 2.000.000 de dosis. Cerca de 840.000 ciudadanos ya completaron el esquema de vacunación.

“Vamos muy bien con la vacunación en todo Entre Ríos y esta semana seguimos aplicando dosis contra el covid a mayores de 70, quienes ya hayan completado el esquema. Pero también seguimos con las jornadas abiertas y mañana habrá una en el Hospital de la Baxada para adolescente”, indicó.

“Estamos otorgando los turnos para las personas que complementaron la vacunación hace seis meses. Hoy, en el Consejo Federal, se estableció que para los refuerzos de Sputnik V vamos a disminuir el lapso del tiempo a cinco meses”.

Sobre las personas que no se quieren vacunar, Velazquez, comentó que “siempre fuimos muy respetuosos con esta vacuna y que pueda ser voluntaria. Los que nosotros tratamos de buscar es la adherencia y el convencimiento desde el punto de vista sanitario, que es la disminución de los efectos críticos del covid. No evita el contagio, pero si disminuye la gravedad y hace que la enfermedad se presente como una gripe”.

Al respecto, señaló que “la prueba queda a la vista, en la provincia y en el país, fueron bajando los casos y disminuyó la cantidad de personas en las unidades intensivas. La vacunación nos permitió mayores aperturas en las actividades económicas, recreativas, deportivas, etc., por eso es tan importante la vacunación”.

La ministra confirmó que “estamos por abrir lugares para que puedan hacer vacunación libre de primeras dosis o completar esquemas. Será a partir de esta semana para que la población pueda vacunarse”

Pase sanitario

“Casi todas las provincias hemos adherido a la estrategia de lo que va a conformarse a nivel nacional. Es una decisión que se tomó desde el Ministerio de Cultura, Turismo, Deporte y Salud, para poder estimular a las personas a vacunarse y que puedan asistir a eventos masivos de más de 1.000 personas”, explicó.

Al finalizar, aclaró: “no es obligatorio, pero vamos a trabajar con todas las estrategias sanitarias posible para que el pase sea una app en Mi Argentina”. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com