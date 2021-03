//Vacunación: El gobierno avanza en “frentes simultáneos” con distintos grupos

Comenzó inoculación a docentes

«El hecho de poder ir ampliando el universo de personas que se vacunan, da tranquilidad, pero debemos seguir manteniendo todos los cuidados individuales y respetar los protocolos», expresó este sábado el gobernador Bordet.

Lo dijo tras tomar contacto con docentes y personal auxiliar no docente de escuelas de enseñanza especial que comenzaron a vacunarse en Hogar Don Uva, de Paraná.

El gobierno provincial está llevando adelante en forma simultánea en toda la provincia la inmunización a adultos mayores de 70 años. Se comenzó con las fuerzas policiales y docentes de escuelas especiales.

«Hay un trabajo muy sincronizado de nuestras autoridades sanitarias en cada centro de vacunación de la provincia con mucha profesionalidad y rapidez. Esto es algo que destaca cada una de las personas que se vienen a vacunar, al igual que el trato que dispensan los voluntarios que son estudiantes de nuestras universidades que colaboran. Esto hace que sea un sistema ágil y amigable», remarcó el mandatario.

Fueron 166 docentes de modalidad de educación especial de la escuela de Educación Integral N° 9 San Francisco de Asís y la Escuela Especial N° 19 Nuestra Señora de la Divina Providencia; que funciona en Hogar Don Uva, los que fueron vacunados hoy por el equipo de salud.

El gobernador, junto a la ministra de Salud, Sonia Velázquez, y el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller, acompañó a los docentes este sábado.POLÍTICAComenzó vacunación a docentes: “La demanda está siendo sostenida”, dijo Bordet«Se viene avanzando realmente muy bien en la campaña de vacunación en los 17 departamentos de la provincia, y en todas las ciudades de manera simultánea. Este sábado se comenzó con el personal docente, auxiliar y no docente. Esto se sostendrá durante la próxima semana, y así sucesiva y paulatinamente para ir cubriendo los universos que nos propusimos vacunar», aseguró.

Luego «se continuará con los otros grupos de docentes. Es algo a lo que nos comprometimos también para que nuestros chicos puedan estar en las aulas con tranquilidad para quienes impartan la enseñanza, cuidándonos».

«El hecho de poder avanzar en la campaña de vacunación, ir ampliando el universo de personas que se vacunan, da tranquilidad, pero la única seguridad que uno tiene de no contraer el virus, más allá de la campaña de vacunación que se está llevando adelante, es seguir manteniendo todos los cuidados y protocolos que individualmente cada uno debe tener con el uso de tapabocas, el distanciamiento y protección a través de alcohol en gel. Esto es fundamental porque no se termina una pandemia con la vacuna, si no cuando se concientiza a toda la población de que hay que cuidarse», agregó.

Experticia y profesionalidad

Por su parte, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, detalló que «en toda la provincia hay inscriptos adultos mayores. Hay muchas localidades que han culminado la primera etapa de mayores de 90 y 80 años, y también en algunas localidades más pequeñas también se ha concluido».

Explicó que «en las ciudades más grandes como Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, hay un universo muy importante de todos los grupos de edades y por lo tanto requiere también una organización y planificación compleja, pero que estamos preparados para cumplimentarla».

«Se está en el cuarto día de vacunación, y en este caso conviven muchos universos de población objetivo en forma simultánea. Hoy comenzamos con la vacunación de docentes de educación especial, pero ayer se inició con el grupo de la policía y el miércoles en Paraná con adultos mayores, mientras que la semana pasada ya lo habíamos hecho en otras localidades. Así sucesivamente se avanza», insistió.

Dicho esto, agregó que «se convive con tres características de vacunas diferentes, con conservaciones y características distintas, por lo tanto la hace muy distintiva a esta campaña. Tenemos la experticia y la profesionalidad de nuestros más de 1.000 vacunadores de la campaña y se irá dando respuesta a toda la población a medida que la organización lo permita», remarcó.

Escuelas seguras

En tanto, el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller, precisó que «esto es parte de nuestra consigna de tener una escuela que sea segura. Creemos que este momento de comenzar a vacunar a la población docente es un hecho sumamente importante y un compromiso tanto del gobierno provincial como nacional».

«Creemos que comenzar por la modalidad de educación especial, y que luego progresivamente se incorpore a nivel inicial, habla de la importancia que tiene para nosotros los docentes que están en mayor contacto con nuestros estudiantes. Esa es la prioridad que nos hemos establecido. No sólo ellos, sino también todo el personal auxiliar que es fundamental en estos tiempos de necesidades el garantizar las condiciones de bioseguridad en las escuelas. Es un día muy emocionante para nosotros», acotó.

Consultado sobre la población docente, Müller precisó que «hay alrededor de 45.000 docentes, y llegan a 52.000 con el personal auxiliar. Se comenzó por este grupo de modalidad especial que en la provincia son 1.700, y luego se irá incorporando progresivamente toda el resto de la población escolar».

En cuanto al inicio de clases y la metodología implementada, el funcionario sostuvo que «es un proceso que para nosotros comenzó de forma muy positiva. Lo que se lleva de impresión uno básicamente es la emoción de las familias, los estudiantes y los docentes que se pudieron reencontrar después de tanto tiempo en la escuela. Luego, durante el proceso, podremos ir evaluando los aciertos y errores siempre para mejorar y garantizar la seguridad y la salud de las comunidades educativas en este tiempo tan delicado en términos sanitarios», finalizó.

Posibilidad

Por su parte, la apoderada legal de Don Uva, Hermana Carmen Patat, precisó que durante la jornada de este sábado se vacunó al personal de Centro de Día y las escuelas de San Francisco de Asís y de la Obra de Don Uva, y días atrás se vacunó al personal y concurrentes de la residencia gerontológica y del Hogar San José.

«Es muy importante porque nosotros asistimos a personas con discapacidad y que son personas de riesgo. Ahora estamos a espera de la vacunación a los concurrentes del Centro de Día que son adultos con discapacidad y que es una población de mucho riesgo, y que ya están concurriendo en una semi presencialidad porque se tuvo un año sin actividades presenciales. Esto implicó hacer todas las actividades de forma virtual, pero los tratamiento terapéuticos se han visto muy afectados», explicó.

Relató luego que «se vacunó a una mujer de 103 años en la residencia gerontológica y la verdad que no tuvimos ningún tipo de problema con ninguna de las adultas mayores que están allí y ni con ninguno de los adultos mayores con discapacidad. Más que un mensaje puedo dar un testimonio de que no tuvimos inconvenientes con la vacuna, y por eso seguimos con los procesos de vacunación. Esto nos dará una posibilidad de ir abriendo un poco las instituciones, sobre todo aquellas que son residencias donde las personas pudieron ser vistos a través de los vidrios por sus familiares porque tenemos ventanas que dan hacia afuera. Pero falta el contacto físico con su familia», concluyó. Fuente: El Once

