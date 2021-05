//Vacunación contra el Covid-19: Entre Ríos superó las 312.000 dosis aplicadas

Vacunación contra el Covid-19

Más de 500 personas se vacunaron contra el coronavirus este sábado en la Escuela Hogar de Paraná. Los operativos continuarán este fin de semana y durante el feriado en toda la provincia.

Más de 500 personas se vacunaron este sábado en la Escuela Hogar de Paraná. Los operativos continuarán este fin de semana y durante el feriado en toda la provincia. Entre Ríos superó las 312.000 dosis aplicadas.

Esta cifra comprende todas las inoculaciones (tanto primeras como segundas dosis) efectuadas desde el inicio de la campaña, entre las tres vacunas disponibles.

La coordinadora ejecutiva del Comité de Organización de Emergencias en Salud (COES), María Eva Famín, precisó que este sábado se continúo con la vacunación «como hemos venido haciendo todos estos días desde que arrancó la campaña y en esta ocupación particularmente tenemos 500 turnos de personas entre 18 y 59 años, de manera ordenada, estamos hoy convocando fundamentalmente a personas de 50 a 59 que tienen diabetes u obesidad».

La funcionaria recordó que «se han hecho jornadas abiertas para distintos grupos a fin de que los últimos que van quedando que no han asistido a su turno puedan asistir o que han tenido algún tipo de problema para inscribirse».

En este sentido, dijo que «en este momento estamos vacunando sin turnos a las personas mayores de 65 años porque ya recorrimos el padrón e hicimos una jornada abierta. Para los que tienen entre 60 y 65, y aún no se han vacunado pueden reprogramar su turno o esperar que se haga una jornada ampliada. Igualmente el que no se inscribió debería continuar inscribiéndose porque en ningún momento se cierran los grupos. Es decir, la persona que no ha sido vacunada y manifiesta su voluntad de vacunarse y está dentro de los grupos se va a vacunar por supuesto en todo momento».

Con respecto a la nueva llegada de vacunas, Famín, indicó que se está trabajando y que se ha hecho toda una distribución. «Cada lote que llega de vacuna se distribuye en toda la provincia de acuerdo al avance que ha tenido el plan en cada localidad y, de acuerdo a la población estimada, la que se ha inscrito y la que ya se ha vacunado», indicó.

En lo que refiere a Paraná, dijo que «se va a avanzar con población de riesgo y teniendo en cuenta los nuevos grupos de diagnósticos y condiciones que se han incorporado a las personas priorizadas por sus factores de riesgo. Así que estamos trabajando en los próximos operativos, indicó. «Se va a continuar todos los días de lunes a sábado, inclusive el lunes próximo que es feriado vamos a estar vacunando a las personas que se les haya enviado el turno», precisó.

Sobre las nuevas restricciones y la importancia del Plan de Vacunación, Famín, dijo que “las restricciones tienen que ver con la situación difícil que estamos pasando en relación a la cantidad de casos en los contagios y siendo el Plan rector de vacunación una de las estrategias pilares en lo que tiene que ver con esta situación de pandemia no se puede detener», indicó. «Por lo tanto, vamos a continuar toda la semana vacunando en la medida, siempre, que dispongamos de dosis. Eso es importante tenerlo en cuenta porque siempre se está trabajando sobre esa disponibilidad”.

Más datos

Es de destacar que este lunes, feriado puente en el país, se realizarán jornadas de vacunación en la Escuela Hogar de Paraná, en el CRR Domagk de Paraná, y en las localidades de Colonia Avellaneda, San Benito y Oro Verde.

Es importante remarcar que, desde el Ministerio de Salud, se vienen delineando estrategias para poder llegar con la primera dosis de las vacunas a un mayor número de personas en menor cantidad de tiempo. Por ello es que se han ampliado los horarios (de 8 a 15) y se ha sumado el día sábado.

Cabe citar que a las jornadas de vacunación, se pueden acercar quienes tienen un turno otorgado o los mayores de 65 años que no hayan recibido la primera dosis. Estos últimos, sin la necesidad de contar con un turno.

En el caso de los grupos de riesgo por patologías crónicas, de 18 a 59 años, deberán presentar sin excepción el certificado médico que avale esa enfermedad y, para todos los grupos, acudir con el DNI.

En tanto, quienes por alguna razón no pudieron asistir al turno asignado, se les reprogramará sin necesidad de que lo soliciten. Será de forma automática y por la misma vía que habían recibido la primera cita.

Cabe recordar que para dar respuesta ante esta nueva formulación operativa, se reforzó el plantel de vacunadores afectando a quienes desarrollaban tareas específicas en el Centro de Día Dr. Luis Federico Leloir. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com