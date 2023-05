Uruguayos en Concordia: “La atracción son las cadenas de supermercados”

Favorecidos por el tipo de cambio

El presidente del Centro de Comercio de Concordia, dijo que el uruguayo “viene a tratar de estirar su sueldo” e hizo una diferencia entre el tipo de consumo: “Nosotros compramos objetos suntuosos y ellos vienen a comprar.

La devaluación del peso argentino, hace que cada vez más uruguayos crucen el charco y visiten las ciudades entrerrianas, como Concordia y Gualeguaychú, para realizar diferentes compras.

El Presidente del Centro de Comercio de Concordia, Adrián Lampazzi, dijo que la gran atracción son las cadenas de supermercados y el uruguayo que llega todos los días busca “estirar su sueldo”. Asimismo, hizo la diferencia entre lo que es el tránsito vecinal y el turismo.

Sobre el movimiento comercial, explicó que “es bastante disímil en cuanto a actividades, pero en los últimos días ha habido un ingreso bastante fuerte de uruguayos, sobre todo después de las ultimas devaluaciones que se hicieron en el mercado informal, que es la moneda para este tipo de actividad”.

“Fundamentalmente los uruguayos vienen a comprar alimentos. Lamentablemente esas grandes compras que hay no quedan en la ciudad porque se hacen en las cadenas de supermercados, pero si queda en lo que es la gastronomía, que hay mucho consumo, y en parte reemplaza un poco al consumo local, que ha bajado”, indicó.

En este momento, el cambio es “1 peso uruguayo – 10 centavos de peso argentino. Históricamente siempre la moneda argentina fue más alta, después se equilibraron y ahora nuestra moneda directamente se desbarrancó”.

En lo que respecta al combustible, mencionó que “siempre hay alguno cargando, pero no es como en otras épocas porque, por un lado, hay un costo diferencial para los extranjeros, y por otro, en el lado uruguayo hay unos mecanismos de compensación por lo cual le bajan los impuestos a las ciudades de fronteras”.

Lampazzi hizo hincapié además en que el consumo de los uruguayos es totalmente distinto al del de argentino: “mientras nosotros aprovechamos para comprar televisores, aires acondicionados, electrodomésticos y objetos suntuosos, ellos vienen a comprar comida”.

“Vemos que sobre todo viene gente de menores recursos a tratar de estirar un poco su presupuesto”, expresó y agregó que “ropa no están comprando nada, nuestra ropa es cara y no les conviene, salvo algo muy puntual como la ropa de La Salada, lo mismo que el calzado. Y también hay mucho contrabando por las restricciones” impuestas para el cruce de mercadería al vecino país. Fuente: El Once

