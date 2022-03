Dió detalles

La modelo y periodista Caterina Pugin fue víctima de un ciberdelito. Su cuenta de Hotmail y de Instagram fueron hackeadas. Le enviaron mensajes amenazantes pidiendo “rescate”.

Una reina del carnaval de Gualeguaychú fue extorsionada por ciberdelincuente

La modelo y periodista Caterina Pugin, oriunda de la localidad de Pilar, Santa Fe, recibió un whatshapp el lunes, alrededor de las 14.30 horas, de un número desconocido y de característica extranjera, pasándole una captura de su cuenta de Instagram (@catipugin) ya estando dentro de la misma, y pidiéndole plata en bitcoin, sino se la vendía.

Al instante, quiso ingresar a su cuenta pero ya no pudo, su cuenta de Hotmail y de Instagram habían sido hackeadas.

La modelo, que en el verano estuvo haciendo la temporada en los carnavales de Gualeguaychú, saliendo como reina de la compasa “O´bahia”, perdió su herramienta de trabajo, sus afectos y el contenido subido. Además de sus 26.5k de seguidores, teniendo que crearse una nueva cuenta de Instagram con su nombre: (@Caterinapugin) después de haber sido amenazada y extorsionada por este ciberdelincuente.

El caso lo hizo público en su cuenta de Facebook, subiendo las capturas del chat de lo que le había pasado, escribiendo el siguiente texto:

“Hola a todos. Los invito a seguirme en mi nueva cuenta www.instagram.com/caterinapugin. Ayer me pasó esto, que uno le ve súper raro y lejano. Fui víctima de #ciberdelito. Tomando mates, me llegó un whatsapp de un número desconocido, pasándome una captura de mi Instagram, ya estando dentro de él, pidiéndome plata, sino me lo vendía. Al parecerme raro quise entrar a mis redes al instante, pero ya no pude. Lo loco es que ni al email me llegó un aviso raro, nada!! Al no entrar en su juego de girarle dinero, me siguió por largo rato bombardeándome por watsapp con extorsión y amenazas. Qué triste todo, que haya gente que se dedique a ser ciberdelincuentes. Gracias de corazón a mis amigos y gente cercana, los de siempre, por preocuparse y llamarme; los seguidores van y vienen. Y a vos hacker, los recuerdos no los tengo en el Instagram, los tengo en mi trayectoria y corazón”. Fuente: El Once

