“Una mano negra que hizo que prescriba”, acusó joven que denunció a Jey Mammon

Volvió a hablar Lucas Benvenuto

“Intentaron dejarme sin fuerzas y lo lograron”, sostuvo Lucas Benvenuto tras acusar a Jey Mammón por abuso sexual. Y sentenció: «Yo creo que la condena social vale más que ese juicio pedorro”.

Lucas Benvenuto, el joven que denunció a Jey Mammón por abuso sexual, habló antes sus seguidores de Instagram y contó el angustiante proceso por el que tuvo que atravesar cuando se animó a contar su historia ante la justicia. El patinador artístico aseguró haber sido obligado a tener relaciones sexuales no consentidas en varias oportunidades, cuando él tenía 14 y el mediático 32. La causa iniciada en 2020 contra el conductor se dio por prescripta y se cerró.

“Fue muy duro cuando me dijeron que el caso había prescripto. Creo que hubo una mano negra que hizo que la causa prescriba, porque se trataba de un famoso. Intentaron dejarme sin fuerzas y lo lograron. Fue muy duro escuchar la palabra ‘prescribió’ después de haberme animado a hablar, que es lo más difícil”, expresó Lucas ante miles de seguidores que le mandaban fuerzas y buenos deseos. “El pésimo juez de esta última denuncia la selló de por vida. Es decir que mi caso no se va a poder volver a abrir, no hay vuelta atrás. Todos me dijeron que vaya por el juicio por la verdad. Pero en ese juicio no hay condena, no voy a poder obtener condena. Lo único que va a hacer eso es revictimizarme y volver a pasar por eso horroroso que viví. Yo creo que la condena social vale más que ese juicio pedorro”, sostuvo. En ese sentido, y ante las consultas de sus seguidores, el joven aseguró: “No quiero pisar más un tribunal, porque cuando salía de ahí terminaba en terapia intensiva con un intento de suicidio. El sistema judicial no está preparado para estar al frente de un caso de abuso sexual contra un menor”.

Lucas también contó lo doloroso que resultó hablar sobre los abusos: “Cuando no me animaba a hablar estaba muy enojado con el sistema y con la sociedad, que son parte del problema. Sané al haber denunciado. Entiendo que hay una sociedad que quiere proteger a esos niños que fueron abusados y que hoy son adultos y se animaron a hablar. Pero sé que el primer paso para sanar es hablar”. El patinador también dio un consejo desde su experiencia: “Aunque tu causa prescribió, tenés que denunciar. No es tan fácil igual, porque cuando denunciás es someterse a revolver la olla, a volver a revictimizarte y recordar el pasado. Pero es importante que cuando puedas, lo hagas y denuncies”. Sobre las críticas que recibió en estos últimos días, el joven opinó: “Entiendo que hay dos puntos de vista: los que me creen, por un lado, y por otro están las otras personas que son haters que detrás de una computadora pueden opinar muy feo. Me quedo con las que me apoyaron desde un principio”.

Sobre la versión de que Fernando Burlando va a defender a Jey Mammón, Lucas fue contundente y repudió al abogado: “Me extraña que una persona que estuvo defendiendo a la familia de Fernando, ahora represente a un pederasta. Es terrible”. Otro de los temas que tocó Lucas y que denunció públicamente fueron los dichos del hermano de Natacha Jaitt, quien dijo que el conductor no estaba en la lista de pederastas que dejó la modelo y actriz antes de su muerte. “Si Natacha no me nombró en esa lista es porque eran amigos. Natacha sabía de mí, me conoció, me vio. Ella sabía de mi existencia en esos años”, dijo. Una historia desgarradora Si bien el nombre del joven de 30 años cobró resonancia en las últimas horas por su denuncia contra Jey Mammon, su desgarradora historia de vida es considerada como uno de los casos más aberrante de pedofilia en la historia argentina. En 2020 Benvenuto se identificó como el joven detrás del infame caso de la red de trata de menores, los “boy lovers”, cuya cabeza era el psicólogo Jorge Corsi. Benvenuto fue captado por estos abusadores a los 11 años y tardó 17 años más para animarse a contarlo. Se decidió al enterarse de que uno de sus victimarios, el exprofesor de música Marcelo Rocca Clement, salió de la cárcel ocho años después de su imputación. Sobre este caso, Benvenuto dijo que “hay personas que bancan la pedofilia. Incluso el propio psicólogo Corsi dijo que la pedofilia es una forma de amor. El nivel de perversión al que llegan es increíble”. Fuente: TN

