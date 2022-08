Un perro frustró el violento asalto a productor: “Amenazaron con destriparme”

Departamento Federación

“Me amenazaba con que me iba a cortar, que me iba a destripar, y me decía que le diera la plata”, rememoró el trabajador al referirse al violento intento de asalto del que fue víctima. Su perro mordió a uno de los ladrones para defenderlo

Un productor citrícola fue víctima de un violento intento de asalto por parte de tres delincuentes “con tonada correntina”; ocurrió en la tarde de este lunes en el ingreso al galpón del establecimiento ubicado en Colonia San Miguel (departamento Federación).

Uno de los asaltantes le apuntó con un arma de fuego y lo golpeó, pero la víctima se resistió y comenzó a gritar, lo que provocó que un familiar lo escuchara y se acercara al lugar. “Mientras el gordito hablaba por teléfono, el otro me amenazaba con que me iba a cortar, que me iba a destripar, y me decía que le diera la plata”, rememoró el trabajador.

Radio City accedió a un video que muestra el momento en el que los asaltantes abordaron a la víctima y lo golpearon para intentar robarle. Las imágenes también muestran cómo el perro del productor, al defender a su dueño, mordió a uno de los ladrones.

Ante la intervención de un familiar de la víctima, los delincuentes se dieron a la fuga hacia la zona de quintas.

Por el hecho de inseguridad fue demorado, en el puesto caminero Paso Cerrito, ubicado sobre la autovía 14, en el límite de las provincias de Entre Ríos y Corrientes, fue demorado un Toyota Corolla negro, el que era conducido por un hombre oriundo de la localidad correntina de San Cosme. El automovilista fue traslado hasta la Comisaría N° 1 de Chajarí.

Sin embargo, en la madrugada de este martes, esta persona quedó en libertad, ya que no estaría relacionado al grave hecho ocurrido en la zona rural ni con los delincuentes. En ese sentido, se supo que el hombre se dedica a la venta de abono de pollos y se encontraba en la zona tratando de comercializar este producto.

En tanto, los uniformados de todo el departamento Federación continúan trabajando en la búsqueda de los tres malvivientes involucrados en el intento de asalto, quienes siguen prófugos luego de escaparse por quintas y montes de la zona. Fuente: (TalCual y Villa del Rosario Net)

