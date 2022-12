Un grupo de empleados de comercio cobrará bono de fin de año: a quiénes alcanza

Acuerdo con grandes empresas

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) acordó un bono de fin de año para quienes trabajan en supermercados. Detallaron cuáles son las empresas incluidas.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), llegó a un acuerdo con un grupo de empresas y los empleados de supermercados cobrarán un bono de fin de año.

Se trata de una asistencia económica de $ 30.000 que incluirá únicamente a las personas que trabajen en cinco cadenas de supermercados que fueron detalladas en la negociación.

En estos últimos días del año miles de trabajadores van a cobrar el monto de forma automática. Se trata de quienes desarrollen tareas en Coto, Carrefour, Cencosud, Chango Más y Día %.

Cuántos días de vacaciones tienen los empleados de comercio

Antigüedad que no exceda de 5 años: 14 días corridos;

Antigüedad que no exceda de 10 años: 21 días corridos;

Antigüedad que no exceda de 20 años: 28 días corridos,

Antigüedad que exceda los 20 años: 35 días corridos.

«Es importante destacar que, para determinar la extensión de las vacaciones, se computará la antigüedad que el trabajador tendría al 31 de diciembre del año al que correspondan las mismas», apunta el Sindicato de Comercio (SEC) Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com