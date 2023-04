Ulises Bueno anunció que se retira de la música por problemas de salud

Luego de cancelar los shows que tenía previstos, Ulises Bueno anunció que se “alejará de los escenarios”. El cantante debió tomar esta decisión tras enfrentar un cuadro de bronconeumopatía aguda y lo anunció a través de sus redes sociales.

“Luego de 23 años en la música les informamos que Ulises Bueno se alejará de los escenarios sin fecha de retorno, para priorizar su salud”, anunció el comunicado. “Las fechas pactadas y ya programadas se cumplirán como fueron acordadas. Siendo su última presentación el 13 de mayo”, continuó.

El cantante cumplirá con los compromisos que tiene pautados durante el mes de abril y finalizará con sus shows en mayo. “Desde ya les llevamos tranquilidad a todos y los esperamos este sábado en la última Plaza de La Música. Saludos”, finalizó el comunicado.

Ulises habló sobre su estado de salud con Canal 12 y reveló cómo pasará su descanso. “Estamos con pilas, uno viene tanto tiempo en esto, son 23 años que vengo laburando y hay cositas que hay que cuidarse para cumplir con todo lo que tenemos”, aseguró y adelantó que podría volver a la música en 2024.

Y añadió: “Estoy evolucionando bien, mucho mejor. Fue algo que empezó con dolor en el pecho, con una tos seca, y bueno como estamos acostumbrados a la noche y pasar un poco de frío, no me preocupé tanto, pero el martes ya empezó más fuerte y tuvimos que llamar al doctor”. Fuente: El Once