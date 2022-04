Ucrania evacúa por ruta la ciudad en la que fue atacada una estación de tren

Un día después del bombardeo

Ucrania prosiguió con la evacuación de civiles en micros y camionetas desde Kramatorsk, la localidad del este de Ucrania en la que ayer un ataque a una estación de tren dejó al menos 50 muertos y cerca de 100 heridos.

Un día después del bombardeo, las evacuaciones de civiles seguían por autopista, incluyendo las de decenas de supervivientes que pasaron la noche en una iglesia del centro de la ciudad, no lejos de la estación, consignó la agencia de noticias AFP.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, calificó el acto de «maldad sin límites» por parte de Rusia, mientras que el Kremlin acusó a Kiev por el ataque, que sería el más letal desde que comenzó la invasión hace seis semanas.

«Como no tienen fuerza ni valor para enfrentarse a nosotros en el campo de batalla, destruyen cínicamente a la población civil. Es una maldad sin límites. Y si no se castiga, no cesará jamás», dijo el mandatario ucraniano en Telegram y denunció los métodos «inhumanos» de las fuerzas rusas.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que no lanzó un ataque contra la estación y manifestó que «fue orquestado por el régimen de Kiev al impedir que la población civil se fuera de la ciudad para poder usarla como escudo humano», según un comunicado.

Kramatorsk se encuentra en una zona de la provincia de Donetsk no controlada por la autoproclamada república del mismo nombre, una región rusoparlante de Ucrania que se alzó en armas contra la conducción nacional del país hace ocho años, luego de que Kiev no cumpliera con determinadas medidas de autonomía a las que se había comprometido en los acuerdos de paz de Minsk de 2014 y 2015.

Las provincias de Donetsk y Lugansk integran la región esteña del Donbass, de mayoría de población de cultura e idioma ruso, que viene reclamando su independencia de Ucrania y donde se concentra actualmente la invasión militar rusa. Fuente: El Once

