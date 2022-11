Turco García: pedido de perdón por las infidelidades y propuesta de casamiento

El exfutbolista le propuso casamiento a Mariana Prieto después de que ella haya confesado: “Me voy a morir cornuda”.

Turco García le declaró su amor a Mariela Prieto en el programa Socios del Espectáculo y le pidió renovar sus votos matrimoniales. Sorpresivamente, el exfutbolista sacó un estuche azul con un anillo y le preguntó: “¿Te querés casar conmigo?”.

Días atrás, su pareja había confesado al aire del mismo programa las reiteradas infidelidades por parte de él y declaró: “Me voy a morir cornuda”. Sin embargo, ahora ella aceptó la propuesta de casamiento en vivo y celebrarán el evento el 11 de febrero de 2023.

Mientras estaban sentados en ronda junto a los panelistas y conductores del programa, hablaron sobre cómo es su relación, las infidelidades cometidas por el exfutbolista y su adicción al sexo. Simulando un fogón, ambos confesaron algunas de sus intimidades y coronaron el encuentro con una propuesta de casamiento.

Qué dijo el Turco García sobre sus infidelidades

“Ojalá te hagan cornudo”, le escribieron al Turco García en su Instagram luego de que Mariela contara días atrás las constantes infidelidades cometidas por él. “Soy adicto al sexo”, expresó después el exdeportista para justificarse.

Mientras masticaba un escarbadientes, admitió cómo se siente tras cometer una infidelidad: “Cuando vuelvo a mi casa pienso en lo que hice y me arrepiento porque estoy bien con ella. La culpa es mía y me hago cargo”. “Pero yo no soy hipócrita, porque cuando me voy de vacaciones con ella a Mar del Plata la paso bien”, intentó excusarse.

“Así como la ves de tranquila, ella es brava en la cama”, dijo el Turco sin motivo alguno. “Ella es muy pudorosa, en mi casa no podemos tener relaciones a veces y tenemos que ir a un hotel para que no nos escuchen”, agregó.

“Entonces si tienen buen sexo, seguro vos querés demostrar tu hombría engañándola”, atacó la panelista Karina Lavícoli. Ante eso, él se defendió: “No, eso es de poco hombre. No soy de esos tipos cancheros porque yo me arrepiento. No es lindo lo que me pasa cuando soy infiel, es feo”. Fuente: Tn Show

