Trotta: “Hay problemas de coyuntura y urgentes a los que darles respuesta”

Presentó un nuevo espacio en Paraná

El ex ministro presentó un nuevo espacio en Paraná, que pretende “asumir el debate de problemas que los argentinos no estamos pudiendo resolver”. Lo que refirió obre su gestión en Educación durante la pandemia.

El ex ministro nacional de Educación, Nicolás Trotta, presentó en Paraná el Centro para la Concertación y Desarrollo “con el desafío de pensar el futuro de Argentina con referentes del campo político y académicos para, desde una mirada federal, asumir el debate de problemas que los argentinos no estamos pudiendo resolver, como la inflación, que es una problemática que se traspasa de un partido a otro”.

“Educación, desarrollo productivo y cómo sacar a la palabra `enemigo´ del debate político”, son algunas de las problemáticas que el CCD -un nuevo un espacio de pensamiento y diseño de políticas públicas cercano al Frente de Todos (FdT)- pretender diagnosticar. “La principal iniciativa que impulsamos es Iniciativa Consenso, una hoja de ruta para enfrentar problemas de coyuntura, como la inflación, el asumir una agenda de desarrollo y pensar la política internacional de Argentina”, mencionó.

De acuerdo a lo que aclaró Trotta a Elonce, el diagnóstico elaborado por dirigentes políticos e investigadores de todo el país “no pretende ser una respuesta integral, sino un esbozo para mantener reuniones en términos nacionales con las organizaciones obreras”, entre otras instituciones y organismos.

“El documento, que tiene 45 páginas, pretendemos que se trasforme en un documento robusto y profundo para presentárselo, a mediados del año próximo, a todas las fuerzas políticas”, indicó al dar cuenta que será “una hoja de ruta consensuada con múltiples actores sociales para enfrentar los desafíos de cara al futuro”.

“Inflación, pobreza y lo estratégico”

“Hay que ser conscientes de que hay desigualdades y asimetrías en Argentina que deben ser decisiones de desarrollo estratégico”, indicó y ejemplificó con la diferencia existente entre Gran Buenos Aires y las provincias por lo que se paga por los servicios de transporte, gas y electricidad.

“Si queremos una agenda de desarrollo en provincias empobrecidas por el modelo de desarrollo de Argentina tenemos que invertir en bienes públicos: educación, infraestructura, acceso a la energía a un precio justo, incentivos a la industria y a las economías regionales”, apuntó el ex ministro nacional de Educación.

El referente del nuevo espacio ponderó que “el modelo de desarrollo productivo que queremos para una Argentina armónica implica poner en valor las asimetrías históricas”. “No hay soluciones mágicas, pero hay problemas urgentes a los que darle respuesta, y nosotros como frente político no hemos podido generarlas”, reconoció y recomendó “ampliar la base de diálogo con otros actores sociales”.

Sobre su gestión de la Educación en pandemia

En la oportunidad, Elonce consultó a Trotta cómo califica que fue su gestión al frente del ministerio de Educación durante la pandemia por coronavirus. “Complejidad e incertidumbre”, fueron las palabras que utilizó.

“Nunca le quité el cuerpo a los problemas porque a mi equipo le dije que teníamos que construir una agenda federal para que el sistema educativo asuma el desafío de garantizar el derecho a la educación en la incertidumbre”, indicó el ex ministro nacional de Educación.

En ese sentido, resumió: “Nos gobernó epidemiológico y cada decisión tomada cuando no teníamos mapa para transitar la pandemia, la hacíamos con la evidencia del momento”. Se recordará que, debido a las restricciones impuestas por la pandemia, las escuelas permanecieron cerradas -entre marzo 2020 y mayo 2021- durante 157 días.

“En el 2020, Argentina tuvo la misma presencialidad que Brasil y Chile, y menos que Uruguay; pero en 2021, Argentina fue el país de América Latina que mayor presencialidad tuvo y a eso lo construimos como gestión educativa con el compromiso de las provincias”, remarcó Trotta.

De hecho, mencionó que la reunión con Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires le implicó la crítica de los integrantes de su propio gobierno. “Tuve diferencias con el Presidente, las que fueron públicas, pero no me arrepiento de haber cumplido el rol que se me delegó de gestionar un momento muy difícil de la pandemia con diálogo, haciendo frente a los conflictos y tomando las decisiones con la evidencia del momento”, sentenció. Fuente: El Once

