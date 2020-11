Ciclo lectivo 2021

El ministro de Educación que «hay que ser muy cuidadoso en cuanto a la realidad epidemiológica de cada una de las jurisdicciones». Estimó que «el escenario en el mes de marzo va a ser mejor que el que estamos transitando hoy»

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, dijo que la expectativa es que las clases presenciales comiencen en todo el país en marzo.

«Creemos que toda la experiencia que podamos transitar en este 2020, por más que quedan dos meses de año, es muy importante como práctica institucional para que en el mes de marzo, con una realidad epidemiológica mejor, podamos tener clases en casi todo el país, que es el objetivo que nosotros tenemos hasta que no haya vacuna, como ocurre en todos los países del mundo», dijo en declaraciones al canal TN.

POLÍTICACiclo lectivo 2021Lunes 2 de Noviembre de 2020

Trotta: «El objetivo es que en marzo haya clases presenciales en todo el país»

El ministro de Educación que «hay que ser muy cuidadoso en cuanto a la realidad epidemiológica de cada una de las jurisdicciones». Estimó que «el escenario en el mes de marzo va a ser mejor que el que estamos transitando hoy».Comentarios

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?guci=2.2.0.0.2.2.0.0&client=ca-pub-2862858410476109&output=html&h=250&slotname=3716199926&adk=3108368849&adf=2031057242&pi=t.ma~as.3716199926&w=300&fwrn=7&lmt=1604317468&psa=1&format=300×250&url=https%3A%2F%2Fwww.elonce.com%2Fsecciones%2Fpoliticas%2F646755-trotta-quotel-objetivo-es-que-en-marzo-haya-clases-presenciales-en-todo-el-pansquot.htm&flash=0&wgl=1&tt_state=W3siaXNzdWVyT3JpZ2luIjoiaHR0cHM6Ly9hZHNlcnZpY2UuZ29vZ2xlLmNvbSIsInN0YXRlIjowfSx7Imlzc3Vlck9yaWdpbiI6Imh0dHBzOi8vYXR0ZXN0YXRpb24uYW5kcm9pZC5jb20iLCJzdGF0ZSI6MH1d&dt=1604317467105&bpp=18&bdt=546&idt=1380&shv=r20201029&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D6426e2f6502522d9%3AT%3D1604316445%3AS%3DALNI_MZ4nzSUfFObjQ_e8GHCx-DxP68aLw&prev_fmts=320×50&correlator=4959723267203&frm=20&pv=2&ga_vid=818816201.1593653562&ga_sid=1604314690&ga_hid=879541329&ga_fc=1&iag=0&icsg=12094640523912&dssz=64&mdo=0&mso=0&u_tz=-180&u_his=29&u_java=0&u_h=640&u_w=360&u_ah=640&u_aw=360&u_cd=24&u_nplug=0&u_nmime=0&adx=30&ady=888&biw=360&bih=616&scr_x=0&scr_y=0&eid=21066973&oid=3&pvsid=3701342274210747&pem=260&ref=https%3A%2F%2Fwww.elonce.com%2F&rx=0&eae=0&fc=896&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C360%2C0%2C360%2C616%2C360%2C616&vis=1&rsz=%7C%7CoeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=8192&bc=31&ifi=2&uci=a!2&btvi=1&fsb=1&xpc=lGQznnwMHA&p=https%3A//www.elonce.com&dtd=1415 El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, dijo que la expectativa es que las clases presenciales comiencen en todo el país en marzo.

«Creemos que toda la experiencia que podamos transitar en este 2020, por más que quedan dos meses de año, es muy importante como práctica institucional para que en el mes de marzo, con una realidad epidemiológica mejor, podamos tener clases en casi todo el país, que es el objetivo que nosotros tenemos hasta que no haya vacuna, como ocurre en todos los países del mundo», dijo en declaraciones al canal TN.SOCIEDADEsta semana volverán a clases presenciales 46 escuelas entrerrianasEl día miércoles se reunirá en el Consejo Federal con los ministros y ministras de las 24 jurisdicciones educativas, «para seguir articulando lo que debe ser este proceso complejo de cara al año próximo», siguió.

«Es un proceso de reorganización pedagógica para poder avanzar en todos los aprendizajes que quedaron pendientes en este año excepcional y luego para poder avanzar en todo este esquema de presencialidad», estimó.

Aseguró que la expectativa es que «el 2021 sea el año que se recupere la normalidad que perdimos», pero dijo que «hay que ser muy cuidadoso en cuanto a la realidad epidemiológica de cada una de las jurisdicciones». También estimó que «el escenario en el mes de marzo va a ser mejor que el que estamos transitando hoy».

Según su recuento, hay siete provincias que están con clases presenciales, no en todo el territorio y con distintos niveles de intensidad.

«Venimos conversando con aquellas que no han dado el paso para ver si están dadas las condiciones y que pueden regresar. La situación epidemiológica en la región metropolitana ha mejorado considerablemente. Esperamos que siga mejorando tanto en la ciudad como en el GBA», continuó.

«Hemos sido claros que tenemos que convivir con el COVID-19, que no hace falta vacuna para regresar a las aulas y hace falta una realidad epidemiológica de base que lo permita, para no exponer a un riesgo innecesario a nuestra comunidad educativa», concluyó. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com