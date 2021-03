//Trotta a gremios: «no estamos de acuerdo en suspender las clases presenciales»

Respondió a los docentes

Tras las protestas de algunos gremios docentes por el aumento de casos de coronavirus en todo el país, el ministro de Educación, remarcó que “la presencialidad es la regla y la virtualidad la excepción», manifestó Nicolás Trotta.

Tras las protestas de algunos gremios docentes por el aumento de casos de coronavirus en todo el país, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, reiteró hoy que la presencialidad en las aulas debe ser «lo general» y la suspensión de clases «la excepción», por lo que aclaró que cualquier restricción se dará «en la mínima unidad geográfica» y no a gran escala.

«Si tenemos que suspender la presencialidad, puede ser en una escuela. Nuestra decisión es tomar medidas contra la presencialidad en la mínima unidad geográfica posible. La presencialidad es la regla y la virtualidad la excepción», manifestó el funcionario nacional.

En diálogo con Radio Rivadavia, el integrante del Gabinete se refirió al pedido de algunos gremios de suspender las clases por la muerte de un docente de Villa Lugano y el aumento de casos en todo el país.

«No estamos de acuerdo con la suspensión de clases. No es el consenso que hemos construido con todos los actores del sistema educativo. Hoy tenemos una evidencia que nos confirma que es posible un regreso cuidado», señaló.

Y agregó: «Cada decisión que tomemos tiene que ser a partir de la evidencia. La mirada que se tiene a partir de esa evidencia es que la escuela con protocolos es un lugar seguro».

A la vez, el titular de la cartera educativa llamó a «priorizar la presencialidad cuidada, cuidar la escuela y sostener los protocolos».

«Creo que, como en el 2020 tuvimos el desafío de ganar tiempo para robustecer el sistema sanitario, hoy también tenemos que seguir en el proceso de vacunación. Ya vacunamos a más de un tercio de los docentes auxiliares», indicó Trotta.

El pasado lunes numerosos docentes representados por el gremio Ademys llevaron a cabo un paro tras la muerte por coronavirus de Jorge Langone, un docente que daba clases en una escuela técnica de Villa Lugano.

Tanto el ministro nacional como su par porteña, Soledad Acuña, remarcaron que está probado que la escuela con protocolos es un lugar seguro donde no existen más contagios que en otros ámbitos y señalaron que no es posible determinar que Langone se contagió dando clases. Fuente: El Once

