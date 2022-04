Tras la terrible caída, Verónica Lozano, se paró y volvió a caminar

Emocionada por su recuperación

La conductora compartió en redes sociales un video conmovedor en el que se la ve dar sus primeros pasos tras el episodio que sufrió en Aspen, Estados Unidos y por el cual debió ser operada.

espués del accidente que tuvo en una aerosilla en Aspen, donde cayó desde 7 metros de altura, la conductora Verónica Lozano publicó en sus redes que volvió a pararse y caminar luego de 10 semanas.

Las imágenes muestran los primeros pasos, luego de que la alentaron a que de unos pasos con la ayuda de un andador.

Junto al video emotivo escribió: «Llegó el día! 10 semanas después de la operación pude pararme. Me siento una jirafa bb (como me dijo Costi). Volver a empezar, acompañada de amor, rezos, meditaciones y Alegría. Gracias infinitas por estar y acompañarme en esta travesía. Gracias Cemic (Andrea,Alejandro, Juanjo).Thank u doc Farrouqui. Gracias a mi familia A mis compañeros y amigos del canal Y a Uds q me leen y me bancan. Pasito a pasito».

En su programa añadió: “¡Estoy recontenta! Es raro. Me duelen mucho los pies abajo. Como todo eso está hecho a nuevo, siento en los talones como puntaditas y estoy muy emocionada”.

En febrero de este año, la conductora cayó desde una aerosilla a siete metros de altura en un centro de esquí de Aspen, Estados Unidos. Luego de someterse a una compleja cirugía de talones, inició un cronograma de recuperación de un mínimo de diez semanas. Fuente: El Once

