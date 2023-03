Tras el alivio, qué temperaturas se pronostican para los próximos días

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó esta mañana una alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos, el sur de Santa Fe, la zona oeste y sur de Córdoba, el norte de San Luis y el sur de La Rioja. En el caso de nuestra provincia, la advertencia por “ráfagas, ocasional granizo, actividad eléctrica y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos periodos” sigue vigente también para la madrugada y la mañana del miércoles.

Las precipitaciones que se han registrado en gran parte de Entre Ríos trajeron consigo un notorio descenso de las temperaturas. Sin embargo, un pronóstico a mediano plazo que emitió el SMN para diversas localidades entrerrianas despertó dudas en cuanto a la duración de este alivio.

El especialista señaló que el frente con aire fresco empezó a ingresar anoche, con viento del este, “sin nubosidad asociada”. Esta mañana “ está cargando la inestabilidad, ha llovido en varios sectores de la provincia y el aire fresco está teniendo incidencia sobre nosotros. Hoy, las temperaturas posiblemente no superen los 28 grados ”.

Las temperaturas para los próximos días

A media mañana del marte, indicó que “estaría faltando que llueva en el departamento Paraná, La Paz, la zona de Feliciano y algunos sectores del norte de Diamante. Toda la masa nubosa está entrando por el sudoeste y se expande al resto de la provincia. Está quedando este sector del centro-oeste y noroeste que no está teniendo lluvias”.

Interrogado sobre los registros térmicos para los días siguientes, Gómez precisó que en el sur y sudeste entrerriano “trazando una línea imaginaria por Colón-Nogoyá Diamante-, desde ahí hacia el sur, las máximas estarían entre los 23 y 24 grados. La franja central que incluye a Paraná hasta la línea Concordia-federal-centro de La Paz deberíamos estar en no más de 25 grados. Más al norte, temperaturas no superiores a 28 grados, aunque hoy todavía podrían superar los 30 grados”. Fuente: El Once

El pronóstico del Servicio Meteorológico que sorprendió este martes a la mañana y fue descartado:

