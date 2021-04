//Tras contar a dónde fue su “primera vez”, mostró cómo disfruta del calor otoñal

Sol y colaless

No hay otoño que impida que Nati Jota se ponga la bikini y disfrute de la pileta a pura sensualidad. La mediática se robó todos los suspiros posibles con una serie de fotos.

“Abril choreando verano o queee”, escribió Nati Jota junto a la imagen en la que se la ve con una bikini verde, a pura sensualidad y disfrutando del calor otoñal.

Recientemente, Nati Jota habló de su “primera vez”: “A los 17, casi 18, yo flasehaba velas y cosas cual novela y fue en un auto. La primera piña a mi corazón crismoreneado. Igual no aprendí”.

Sobre la posibilidad de estar con una mujer la influencer respondió: “Ahora no, de todas maneras me hago cargo de que mi heterosexualidad es por enseñanza, cultural, como creo que la de la mayoría. Pasa que lo tenemos tan incorporado que no lo podemos ver y menos ‘cambiar”. Fuente: Radio Mitre

