//Tragedia vial: murieron cuatro hinchas de River que viajaban a ver la final

Cuatro fanáticos, que viajaban en una camioneta para presenciar la final ante Colón por el Trofeo de Campeones, perdieron la vida al chocar contra un camión que iba al mando de un entrerriano.

Cuatro personas murieron en la mañana de este sábado tras un accidente de tránsito protagonizado entre una camioneta utilitaria y un camión que iba al mando de un entrerriano. El siniestro tuvo lugar en la ruta provincial N°4, a 40 kilómetros de la ciudad de Santa Fe.

Según las primeras versiones, las víctimas eran hinchas de River oriundos de Florencio Varela que viajaban a Santiago del Estero para asistir al Trofeo de Campeones.

El accidente se produjo cuando una camioneta Kangoo se cruzó de carril en la ruta provincial 4 e impactó con un camión que transportaba pollos y cuyo conductor terminó volcando en la banquina. El entrerriano, de nombre Silvio, declaró ante los medios con gran conmoción: “Hice todo para evitar el accidente y no pude. Me quedo tranquilo porque hice lo posible para tratar de que no pase”. Según relató, el camionero maniobró hasta lo posible para evitar el impacto pero no pudo.

Las víctimas fatales fueron tres adultos, una mujer y dos hombres, y un menor de siete años, mientras que la única sobreviviente es una mujer mayor que fue trasladada de urgencia primero al Sistema para la Atención Médica de la Comunidad (Samco) de la localidad Esperanza, para luego ser trasladada al Hospital José María Cullen de la capital de Santa Fe, donde era intervenida por las serias lesiones que sufrió (fractura en el fémur y lesiones en el abdomen).

Si bien se espera un parte oficial con mayor precisión en la información, se anticipó que el conductor del vehículo fue identificado como Cristian Mario G.

Qué dijo el camionero

El camionero entrerriano de la zona de Colón, resultó ileso y relató a un medio de prensa, que él iba del lado de San Cristóbal rumbo a Entre Ríos y la utilitaria desde Nelson rumbo a San Cristóbal. El conductor de la Kangoo mordió la banquina, perdió el control del volante y se cruzó de carril. El camionero maniobró para evitar el impacto, pero no pudo.

“Hice todo para evitar el accidente y no pude. Me quedo tranquilo porque hice lo posible para tratar de que no pase”, expresó conmovido el entrerriano que maneja en las rutas desde hace 15 años y desea no volver a pasar por una situación semejante. Fuente: El Once

