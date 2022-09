“Tóxica nivel 1000”: los escandalosos chats entre Wanda e Icardi

“Me resulta muy doloroso vivir este momento pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos”, escribió acompañado de su firma: “Wanda”.

Además, la empresaria borró las fotos de su feed en las que aparecía el futbolista y solo pueden verse postales de sus diferentes emprendimientos profesionales y del día a día con sus hijos. Pero este domingo, Icardi que todavía no se había manifestado en redes, lo hizo con la publicación de tres fuertes historias en su cuenta de Instagram.

“Cuando te la das de soltera, pero sos re tóxica”

“Cuando te la das de soltera, o decís serlo, pero sos re tóxica”, escribió él en la captura de pantalla que compartió del chat con la mediática. En otra captura mostró lo que le escribió ella: le preguntó dónde estaba y por qué en vez de dormir con el nene elige irse “por ahí”. El jugador de Galatasaray le respondió que no le debe explicaciones porque ella lo dejó: “¿Ahora me querés manejar la vida de separado también?”, disparó.

“Porque sos mentiroso, de casado y de soltero”, le retrucó Wanda. “Somos iguales!”, le contestó él, aparentemente cansado de la situación que decidió publicar en sus redes sociales.

Luego, la mediática empresaria continuó: “¿No me querés decir? Ok, peor para vos”. “¡Qué tóxica!”, comentó Mauro. Pero Wanda volvió a escribir y expresó: “Porque sos un zorro. Me voy a dormir, no querés decirme donde estás, vos sabrás.”

Minutos después de ese mensaje, la hermana de Zaira decidió hacerle una videollamada. No solo publicó la captura del llamado, sino que escribió: “Tóxica nivel 1000. ¿En qué quedamos, gordi?”. Y, buscando la complicidad con sus seguidores, compartió una encuesta: “¿Estará soltera o no?”

Al final, luego de la repercusión que generó su publicación, Mauro decidió borrar todos sus posteos, pero solo dejó uno. Aparece haciéndose una selfie, en su casa de Milán y tirando un beso junto al nombre de Wanda.

Hace casi un año, el pasado 16 de octubre, trascendió el affaire entre Mauro Icardi y la actriz Eugenia La China Suárez y desde entonces la pareja estuvo inmersa en turbulencias y reconciliaciones. A principios de agosto, la empresaria viajó a la Argentina y trascendió un audio suyo que entre los motivos de su presencia en el país estaba la firma del divorcio, algo que fue eventualmente desmentido.

Desde entonces, el la sorprendió con sus hijas en Miami donde la rubia inauguró un local de su línea de cosmética y viajaron juntos a Turquía, donde el futbolista firmó contrato con el Galatasaray para continuar con su carrera. Por estos días, Wanda reside en Argentina, donde cumple sus compromisos laborales como una de las investigadoras de ¿Quién es la Máscara?, el programa de Telefe que conduce Natalia Oreiro. Y todo parecía haberse acomodado una vez más entre ellos.

Recordemos que durante la semana hubo mensajes contradictorios en las redes sociales que podían insinuar una nueva crisis. En una de sus historias de Instagram, Wanda compartió con sus casi 15 millones de seguidores una captura de pantalla en la que presagiaba su fin de año respecto a su signo del zodíaco. “¿Cómo terminarás este 2022? Sagitario: soltera”, se lee en la foto que replicó la empresaria y que captó la instagrammer Juariu. Al poco tiempo, la publicación había sido borrada.

Del otro lado del mundo, Icardi también se refirió al tema, abriendo el juego de preguntas y respuestas en sus redes sociales. “¿Estás separado de Wanda?”, le preguntó un usuario. A lo que Icardi respondió: “Como me la preguntaron mil veces ya, vamos a aclararlo de entrada. NO! No estamos separados”, señaló terminante. Y se refirió a los constantes rumores de crisis entre ambos. Fuente: TeleShow